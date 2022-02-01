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屏東NO.1不是豬腳？老饕點名「它」最強：想問老闆怎麼賣

▲屏東的NO.1不是豬腳？老饕點名它才是本體：「想問老闆怎麼賣」。（示意圖／pixabay ）
▲屏東的NO.1不是豬腳？老饕點名它才是本體：「想問老闆怎麼賣」。（示意圖／pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-02-01 11:00:00

屏東萬巒豬腳家喻戶曉，許多人都想到當地吃到最新鮮的美食，就有網友表示自己到達現場後，發現一整條街幾乎都叫做海鴻萬巒豬腳，無從辨別好壞，故詢問哪一家才是眾人心中的第一名，可眾人給出的答案出乎意料，原來「它」才是影響整道美食的關鍵。

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原PO於PTT上發文，表示自己要到屏東享受好吃的萬巒豬腳，事前做功課發現很多人推薦「海鴻飯店」，不料到了現場，整條街上的商店都叫做海鴻萬巒豬腳，無奈之下隨意挑選一家入座，所幸味道非常好吃，但這也讓他更疑惑「啊所以到底要吃哪一家才對？有無這方面的八卦？」

▲豬腳要怎麼燉才好吃？熟記「2多3少技巧」，滷豬腳便能入味又好吃。（示意圖／取自pixabay ）
▲原PO詢問屏東最強的豬腳是哪家店。（示意圖／pixabay ）
網友見此文都熱心回覆，推薦了林家、海鴻和萬泰這三家店「其實都不錯。林家好吃」、「林家軟Q，海鴻有嚼勁」、「我屏東人，我們家都吃萬泰」、「你覺得好吃的那家就行了，多試幾家」。 

但眾人一致認為，影響豬腳好不好吃的關鍵因素並不在店家，而是在吃豬腳時配的蒜蓉醬，認為該醬才萬巒豬腳的靈魂所在，推薦大家若到現場，一定要試著沾醬品嘗「好吃的是醬」、「好吃的是醬+1」、「記得沾那個蒜蓉醬就好吃」、「那個沾醬才是本體」、「沒有醬汁的萬巒豬腳沒有吃的必要」、「重點在蒜蓉醬」。 （編輯：李惠婷） 

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