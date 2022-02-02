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內臟系食物眾人不敢碰！其中這2項「最嚇人」：無法接受

▲內臟系食物許多人不敢吃，其中這品項最嚇人：「無法接受」。（示意圖／Pexels）
▲內臟系食物許多人不敢吃，其中這品項最嚇人：「無法接受」。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-02-02 10:00:00

台灣是美食王國，能將常見食用動物的全身上下，都轉換成色香味俱全的桌上佳餚。就有網友表示自己相當喜愛內臟系食物，可是聚餐時總因此收到驚詫的目光，於是詢問是否真的很多人害怕吃內臟，眾人熱烈回應，並指出豬腦及肝類食物最為嚇人。

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原PO於Dcard中發文，表示在與朋友聚餐時發現，現場有許多人都不敢吃內臟系食物，甚至連男生都避之唯恐不及，可是原PO本人認為烤大腸頭、豬肝湯和滷味常見的牛肚雞胗都極其美味，故疑惑「真的有很多人都不敢吃內臟或是吃比較奇怪的部位嗎？」

▲中秋節即將於明（1）日到來，不少民眾已經加緊準備團聚烤肉。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲原PO某次聚餐想吃烤大腸頭，卻意外發現有許多人不敢吃內臟系的食物。（示意圖／Pixabay）
懼怕內臟類食物的網友紛紛湧出，而最多人害怕的2個品項是肝類食物及豬腦「完全不敢碰內臟類的所有東西」、「我喜歡吃內臟，但不敢吃豬肝味道好重QQ」、「完全不敢吃肝（不管是豬還是雞）不過我討厭的是口感，曾試過3、4次，最終還是吞不下去」、「豬心、豬肝、腰子一吃就吐，血味真的太重了（但我很愛豬血湯）」、「豬腦髓是大魔王，敢吃的更少」、「小學看到我媽點豬腦湯，我真的瘋掉==」。 

也有許多熱愛內臟的朋友站出，「我所有的內臟都超愛，腸子、腰子、心、雞胗、雞肝、豬肝我也可以」、「我超愛豬腦、雞睪丸之類的哈哈哈哈」、「到目前為止，沒遇過不敢吃的內臟，我是內臟教教主」。 （編輯：李惠婷） 

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