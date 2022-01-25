週五鋒面到！春節返鄉留意大雨 小年夜轉冷、北東部有雨
春節即將到來，中央氣象局表示，週六（29日）起，鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣又轉涼，小年夜（下週日）東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 21:14:45
氣象局指出，明天(26日)天氣和今天很類似，還是受到東北季風影響，不過水氣偏少，西半部地區大多為多雲到晴，可以見到陽光；溫度方面，夜晚清晨各地低溫約16到19度左右；週四(27日)開始東北季風減弱，北臺灣氣溫稍回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨。
氣象局說，週五(28日)鋒面接近及南方雲系北移，降雨區域擴大；東半部及南部地區有短暫對流性陣雨，北部及中部地區也有局部短暫雨；特別提醒返鄉旅客，留意因降雨而造成路面濕滑，行車用路注意安全；週六(29日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣又轉涼；水氣偏多，全台都有降雨機會。
春節天氣部分，氣象局預測，下週日至下週二(30日小年夜、31日除夕、2月1日年初一)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
2月2日(年初二)、3日(年初三)、4日(年初四)東北季風持續影響，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：孫唯容）