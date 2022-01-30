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疫情再起、各國央行通膨壓力轉鷹派　全球經濟仍將擴張？

▲針對新一年2022年投資展望，法盛盧米斯賽勒斯資產管理公司資深總經策略分析師布瑞爾（Craig Burelle）指出，儘管各國央行在通膨壓力下轉向鷹派，但全球經濟仍將保持在擴張的軌道上。（示意圖／取自pixabay）
▲針對新一年2022年投資展望，法盛盧米斯賽勒斯資產管理公司資深總經策略分析師布瑞爾（Craig Burelle）指出，儘管各國央行在通膨壓力下轉向鷹派，但全球經濟仍將保持在擴張的軌道上。（示意圖／取自pixabay）

記者許家禎/台北報導

2022-01-30 09:30:00

針對新一年2022年投資展望，法盛盧米斯賽勒斯資產管理公司資深總經策略分析師布瑞爾（Craig Burelle）指出，儘管全球疫情再起、風險和不確定性正在上升，且各國央行在通膨壓力下轉向鷹派，但盧米斯賽勒斯團隊有足夠的理由相信，全球經濟仍將保持在擴張的軌道上。

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盧米斯賽勒斯認為，消費者需求仍然暢旺，企業體質良好，預計2022年基本面和利潤將出現穩健成長。薪資增長可能會帶動就業人口增加，改善勞動力市場。總體而言，只要投資者能夠承受潛在的波動，風險性資產在2022年可能會提供機會。

盧米斯賽勒斯預計2022年通膨率大多會保持在央行的目標範圍之上，並可能左右央行緊縮的幅度。景氣復甦力道加上與COVID-19有關的干擾因子，料使接下來一年通膨居高不下。預計在2022年中之後供給和需求將逐漸達到平衡，應會導致商品價格的緩和。另外，企業可能會繼續招聘員工和提高生產以補足庫存。勞動力的需求預計將保持高漲，薪資漲幅料將接近4.0%，比全球金融危機後的水準更高。

此外，薪資上漲會導致對商品的需求增加，然而盧米斯賽勒斯覺得需求不太可能在短期內再帶動薪資走揚，因為實質薪資成長率仍然是負的；換句話說，名目薪資尚未跟上消費者物價上揚的幅度。當供應鏈的干擾消除後，預計核心個人消費支出物價指數（PCE）會在2.0%和2.5%之間波動。

在疫情方面，盧米斯賽勒斯認為，如果與COVID-19相關的干擾影響在冬季加劇，全球經濟成長預測（以及美國成長預測）可能下修。然而疫苗對於預防Omicron變種病毒導致的重症和死亡，看來仍然有效。變種病毒的傳播有可能帶來消費者行為的改變，但預計不會出現重大的「需求破壞」。

儘管物價上漲，但消費者對於商品及服務的需求仍然強勁。企業已能夠將較高的成本有效地轉嫁給終端使用者。料此趨勢將持續，且有助於支撐企業的獲利。

許多經濟體對於疫情大流行已開始轉向流感來對待，盧米斯賽勒斯認為，財政刺激不再成為2022年經濟成長的動力。全球經濟在當前信用週期中進展快速，預估各國央行可能跟進，比上一週期更加快升息時程。

盧米斯賽勒斯指出，通膨風險目前似乎是兩面的。一方面，如果供應鏈中斷情況好轉，並降低通膨壓力，央行可能會在經濟放緩的情況下升息；在這種情況下，貨幣政策可能會變得過於緊縮，並使景氣擴張面臨風險。另一方面，如果供應鏈中斷情況消退，而通膨卻沒有朝著央行目標緩解，央行的收緊速度可能會比市場目前預期還要快。


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