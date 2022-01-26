年節天氣看這！先雨後冷　週日鋒面來襲低溫探10度

再過2天就是春節假期，中央氣象局表示，今（26）日起至初一，天氣狀況將呈三段式變化，今明兩天冷空氣漸弱，僅東半部、北部和馬祖有局部短暫雨，週五開始，受鋒面及南方雲系影響，全台天氣不穩、偶有較大雨勢，接著到週日鋒面冷空氣來襲，全台轉涼冷，低溫探10度。
編輯中心／綜合報導
2022-01-26 06:38:26
氣象局表示，今起冷空氣漸弱，全台稍回溫，中部以北、宜蘭及花蓮大多落在22到24度之間，南部地區以及台東甚至可以來到25到28度，夜晚清晨各地低溫約16到19度左右，白天高溫上，中各地有些微的日夜溫差。北部、馬祖偶零星雨；西半部、金門和澎湖多雲到晴；南部山區、恆春半島，零星降雨；東半部局部雨。
週五開始，因鋒面和南方水氣、東北季風影響，天氣趨不穩，北、東半部：易雨、轉涼；中部有局部短暫雨、南部也有短暫陣雨；離島風漸強、浪漸高，易有低雲短暫雨，高山也因水氣和冷空氣道路恐會結冰。
氣象局說，週六之後，降溫明顯、雨勢漸緩，尤其小年夜清晨冷空氣強勁，低溫恐觸及10度，各地平均低溫約在14度；雨勢部分，北部跟東半部有局部短暫雨，中南部為多雲且溫差大，離島風較強、浪較高的天氣型態。
氣象局也說，整體來看，週四的天氣較為穩定，但西半部週四、週五易有霧，籲請用路人出門請多加留意、注意交通安全。（編輯：林莞茜）