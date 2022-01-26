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怎麼分辨另一半是媽寶？「4大特徵」一秒看出：不分男女

▲原PO分享「媽寶4大特徵」，讓你秒看出對方是否為媽寶，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝pexels）
▲原PO分享「媽寶4大特徵」，讓你秒看出對方是否為媽寶，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 09:32:17

有些父母對孩子過度保護，導致小孩長大後仍百般依賴，學不會獨立，因此被貼上「媽寶」標籤；對此，就有一名女網友透露「媽寶4大特徵」，讓你秒看出對方是否為媽寶，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「媽寶有哪些特徵？」為題發文，分享「4大項」分辨媽寶的特徵；第一「很常提到『我媽』怎樣怎樣」，像是「我媽說：」、「以前我媽都：」、「我媽都是：」和「我媽：」。

第二「通常都是生活白癡」，不會基本的家事不會用洗衣機，媽媽會幫忙洗好晾好摺好、不會煮飯，媽媽會煮好端到面前、不會掃地，媽媽會掃；第三「通常無法做決定」，像是「我可能要問我媽要不要買這個」、「我還是問一下我媽好了」、「我怕我媽不喜歡欸」。

最後「很不獨立，事情都要媽媽處理」，例如「每天都要爸媽叫他起床」、「作業、報告都要爸媽寫」、「出社會後，薪水請爸媽幫規劃、保管」，這四大特徵就是原PO認為的「媽寶」，「媽寶不分性別喔，男生女生都會有媽寶，大家還有遇過什麼最常見的媽寶行為呢」？

▲原PO分享「媽寶4大特徵」，讓你秒看出對方是否為媽寶，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝Pexels）
▲原PO分享「媽寶4大特徵」，讓你秒看出對方是否為媽寶，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝Pexels）
貼文一出，網友紛紛留言，「成年還有門禁11點前要回家」、「我有個同事連公司聚餐都要問他媽可不可以」、「跟媽媽一起睡算嗎？已經成年了也都各自有自己的房間但偶爾會睡在一起，啊走在路上還會十指緊扣噢」、「少了爸寶吧，男女都可能是但女生比例應該偏高」、「我是爸寶」、「好啦我就媽寶」。

也有不少人歪樓，開玩笑表示，「我媽說妳這篇文章是怎樣」、「：我才不是媽寶呢！因為我媽說我不是」、「我不是媽寶，只是我媽太愛我」、「：我媽都會提醒我，妳怎麼沒有？」、「你憑什麼說得這麼武斷？ 我才不是媽寶，不信你去問我媽」、「等一下，我媽打給我」。

不過，也有人認為上述特徵不一定就是媽寶，且有時遇上不想做、想推託的事情時，「媽媽」確實是一個好藉口，「但遇到不想做的事情或怎樣的時候，推給媽媽很好用耶……」、「每次遇到不想做的事情，我都會瞬間變媽寶，什麼補習班強制試聽新課程，不熟的人約吃飯之類的」、「我覺得部分人會這樣是尊重長輩，不讓他們擔心而已」。（編輯：郭佩蓉）

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