威力彩上看6.2億！「4星座、生肖」財運爆棚　有望中大獎

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1月27日火星與冥王星落入魔羯座本命宮位，顯示魔羯座財運爆發力十足，但美中不足水星呈現逆行位置，代表在選號時會錯過不錯的數字，建議憑著第一直覺是最準的。
除此之外火星也代表紅色力量，若能在今日找到紅包袋或紅色色紙，在外面寫下財神速速來，再攜帶紅包袋到投注站，說不定能引來過路財神讓你中到大獎。
Top3：雙魚座
海王星與木星星落入雙魚座的本命宮，木星吉星照耀命宮將會為你帶來財運。
這也顯示雙魚座投資運勢很旺盛，海王星引力可以幫你招來財氣，小孟老師建議您可以吃水中生物，如：蛤蜊、蝦子、海帶和紫菜等。如此一來，就能吸引海王星引力，向你逐漸靠近，讓你在下注後可以富甲一方。
Top2：處女座
冥王星與火星落入處女座的偏財宮，顯示處女座會有突發橫財運勢表現亮眼，小孟老師建議你可以用一張紅紙，再紅紙上畫6個星星，代表6星匯聚齊發，讓財神爺來看見自己選的號碼並且加持，最後可以在下方寫下自己的名字與生日，然後帶著畫好的6星紙，到投注站下注，六星的能量就能讓你全身上下充滿財氣。
Top1：天秤座
太陽土星落在天秤座財宮，因此天秤座財運能被財神加持，而土星五形屬土，建議你下注前可多吃根莖植物能讓我們的財氣永久穩住並且盤根扎穩，如：甘藷、蘿蔔和山藥。
此外，小孟老師也透露明日財神方位在「正東方」，建議尋找住家或工作地東方的投注站能讓你財庫飽滿；財運能量最強時間是早上7點到11點、晚上5點到7點。（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。