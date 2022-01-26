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捷運內巧遇化學兵通勤？他提「這疑點」　網一面倒罵翻

▲網友在捷運上巧遇2位化學兵。（圖／翻攝爆料公社）
▲網友在捷運上巧遇2位化學兵。（圖／翻攝爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 11:09:55

國內疫情持續延燒，適逢春節假期，指揮中心不斷提醒民眾要保護好自己，也協同各相關單位實施各項防疫措施，不過今（26）日早上，有民眾在捷運內看見正在「通勤中」的化學兵，認為長期暴露在高風險地區的化學兵，不應該與民眾一起搭車，結果掀起兩派網友留言論戰。

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原PO在臉書社團《爆料公社》發文提到，今早8點左右，自己在北捷遇到2位全副武裝的國軍化學兵，從劍潭站上車、士林站下車，原PO看到此景象後，疑惑的表示「化學兵全裝出勤，怎麼會落單，自行搭捷運呢？不是應該都跟著大部隊，搭乘專用的軍車嗎？」，他進一步強調，化學兵在進行消毒作業時，常往來確診者足跡區，在高傳染的風險下，是不是應該要避免搭大眾交通工具，並直言「負責計劃任務的長官們，是不是該多考量風險？」

▲國軍33化學兵群加強清消北捷相關場站。（圖／北市衛生局提供）
▲國軍33化學兵群加強清消北捷相關場站。（圖／北市衛生局提供）
貼文一出，瞬間激起不少網友怒火，忍不住留言「他們也不想穿這樣搭捷運吧」、「人家說不定剛上班啊」、「他們兩兩一組，都會互相幫對方消毒啊」、「他們比大多數人乾淨很多喔」、「不要一直用放大鏡解讀別人」、「難道要把捷運也封了嗎」；不過，也有部分網友留言聲援「周遭突然出現化學兵多少會擔憂吧」、「其實他說搭專用軍車也蠻合理的」。

事實上，國軍從24日起，就陸續派遣陸軍33化學兵群前往台北捷運相關車站、桃園機場採檢區、以及防疫旅館等處消毒，為強化春節防疫繼續努力。（編輯：張志浩） 

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