台灣少子化無法改善？日人「1句」秒戳痛處：原因太簡單
台灣少子化的問題日趨嚴重，將導致「超高齡社會」加速來到，已儼然成為國安危機。對此，相當熟悉台灣的日本知名YouTuber「Iku老師」則點破原因就是「房價太高」，更一句戳破痛處「不是沒有房子，是不讓你們住而已」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 11:27:07
Iku老師日前發布影片，拿出同樣備受少子化困擾的日本，與台灣對比後發現，「台灣吃的、買的東西，物價是在合理的範圍，但台灣有一個東西是貴得離譜，而且是貴得很病態，貴到可能讓台灣消滅的，這跟大家的生活空間有關係，就是房價」。他提到，年輕人若想生小孩，就必須要給予他們足夠活動的空間，而要生孩子的年齡層則落在20至35歲前，卻是最忙也最沒錢的時期。
Iku老師同時也困惑「台灣大家是魯肉飯或便當價格漲了10元就罵得要死，或是老店漲價幾10元就上新聞，但卻忽視它一旁的房子，早已漲了好幾倍。台灣的一般人，沒辦法擁有可以養小朋友舒服的空間，這是很單純的理由不是嗎？」
而台灣房價漲不停的原因，真是因為地狹人稠?Iku老師也發現，2020年台灣的空屋數是166.4萬宅，創歷史新高紀錄，未滿5年的新屋有38.9萬宅，其中14.48萬宅無人住，但同時台灣的少子化，也創了歷史新高紀錄，讓他不禁感慨「不是沒有房子，是不讓你們住而已。蓋了這麼多的大樓，但是40%是沒有人住的」。
不少台灣人看完影片後也紛紛感慨「不是沒得住，是不讓你們住，這句真的打到痛點！」「老師真的比台灣的官員還了解台灣的情況」「這集真的越聽越辛酸」「謝謝Iku老師，願意幫助我們釐清現今台灣的狀況，身為20幾歲的我感到無比的溫暖，常常被這個社會冷眼看待，搞得我們不婚不生好像是草莓族，事實上連日本的朋友都看到了」「世界上99%的人都可以發現問題的所在，但卻只有1%的人可以擁有決定的權力」。（編輯：潘毅）