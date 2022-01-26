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鑰匙誤放車廂！怪力女一拔「坐墊起飛」　眾愣：大可不必

▲一位女網友為了拿鑰匙，不小心將機車座墊拔起。（圖／翻攝自爆料公社）
▲一位女網友為了拿鑰匙，不小心將機車座墊拔起。（圖／翻攝自爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 13:58:09

台灣機車數量眾多，密度很大，上下班時間都常把馬路塞的水泄不通，犧牲很多時間，因此許多人在停好車後，總會匆忙的拿取物品，一陣慌亂下就不小心將鑰匙忘在車廂中，近日就有一名女網友為了拿回掉在車廂中的鑰匙，竟將坐墊「連根拔起」，引發網友熱議。

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▲不少人都有將鑰匙忘在車廂的經驗。（圖／記者張志浩攝）
▲不少人都有將鑰匙忘在車廂的經驗。（圖／記者張志浩攝）
臉書粉專《爆料公社》貼文分享，一位女網友外出時不小心將機車鑰匙鎖入車廂，當下不僅無法騎車，家中也沒有備用鑰匙能打開，但慌亂之下她卻臨機一動，決定用蠻力將坐墊掰開，並請朋友幫忙拿，想不到一時用力過猛，機車坐墊瞬間被她整塊拔起，從此之後「開車廂都不用鑰匙了」，事後她也拍照上傳分享，並詢問大家「鑰匙被鎖進車廂後會怎麼做」？

貼文一出引發網友熱烈討論，留言表示「神力女超人」、「這下要花更多錢了」、「大可不必那麼拼」、「騎gogoro根本拔不動」、「每次關車廂都要先摸一下車鑰匙」；而針對如何在無鑰匙的情況下開車廂，不少網友也表示都會使用掰開坐墊的方式，但也有網友留言「可以拆斜板，找椅箱線拉一下」、「有些機車燈殼打開後，會有條繩子，拉一下就能打開車廂了」。（編輯：張志浩） 

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