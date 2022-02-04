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建立「視力存摺」超前部署　護眼6招輕鬆學

▲寒假期間，許多兒童長時間看電視、使用平板電腦、手機等3C產品，導致「惡視力」傷害眼睛，國健署提醒，兒童應定期檢查視力。（示意圖，與新聞無涉／記者金祐妤攝）
▲寒假期間，許多兒童長時間看電視、使用平板電腦、手機等3C產品，導致「惡視力」傷害眼睛，國健署提醒，兒童應定期檢查視力。（示意圖，與新聞無涉／記者金祐妤攝）

記者許若茵／台北報導

2022-02-04 15:30:00

寒假期間，許多兒童長時間看電視、使用平板電腦、手機等3C產品，導致「惡視力」傷害眼睛！國健署提醒，從幼童就應建立「視力存摺」的概念，可以避免進入近視危險期，家長可每天陪同孩子遵循「Eye眼6招」，共同守護視力健康。

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自新冠肺炎疫情以來，許多學童都曾有停課不停學經驗，透過電視、電腦、平板整日觀看課程，下課後又持續打電動、看電視等，尤其寒假後更是長時間宅在家持續滑手機等，長時間近距離大量接觸3C產品，導致視力急遽惡化，近視度數暴增。

國健署表示，幼兒眼睛度數多為一兩百度的遠視，遠視度數就像孩子在視力存摺中的存款，將遠視視為好視力的儲備度數，不過若長時間近距離用眼、缺乏戶外活動，遠視就會被耗盡，而有罹患近視的風險，因此家長要從小儲備孩子的遠視度數，建立兒童視力存摺觀念，小學低年級及幼兒園遠視至少100度以上，中高年級遠視儲備至少50度以上，未來孩子的學習成長過程就不會太早耗盡存款，避免進入近視危險期，減少罹患近視的風險。

國民健康署署長吳昭軍表示，近視是疾病，越早近視度數增加越快，一旦高度近視，就可能增加罹患青光眼、白內障、視網膜病變等風險。要避免造成不可逆的眼疾，最好的方式就是自幼兒期實踐視力保健，包括正確使用雙眼、適當休息，增加戶外的活動並定期視力檢查。

國健署分享簡單的護眼六招，呼籲家長利用春節期間，在符合防疫規範的情況下，可利用家中陽台、庭院、頂樓及走廊等空間，每天讓孩子活動120分鐘以上、早睡早起充分休息，並營養均衡，天天五蔬果。

國健署也提醒，2歲以下幼童應避免看螢幕，2歲以上兒童每日也不要使用超過1小時，且用眼30分鐘，應休息10分鐘，此外每年也應定期進行1至2次視力檢查，預防近視發生。

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