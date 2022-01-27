把握年前好天氣！明起全台有雨　小年夜轉冷變天

中央氣象局表示，今（26）日水氣偏少，西半部地區大多為多雲到晴，可以見到陽光，東半部則雲量較多，偶爾有局部飄雨的狀況，各地有些微日夜溫差，但整體天氣型態為舒適。氣象局說，明起受鋒面及南方雲系影響，全台天氣不穩、偶有較大雨勢，小年夜鋒面冷空氣來襲，全台轉涼冷，低溫探10度。
編輯中心／綜合報導
2022-01-27 06:42:39
氣象局今日清晨，針對桃園市、高雄市和屏東縣發布濃霧特報，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，已出現能見度不足200公尺的現象。
溫度方面，中部以北、宜蘭及花蓮大多落在22到24度之間，南部地區以及台東甚至可以來到25到28度，各地有些微的日夜溫差，但整體來說，今日天氣較穩定且溫暖舒適，但明天起，因鋒面和南方水氣、東北季風影響，天氣趨不穩，北、東半部：易雨、轉涼；中部有局部短暫雨、南部也有短暫陣雨；離島風漸強、浪漸高，易有低雲短暫雨，高山也因水氣和冷空氣道路恐會結冰。
氣象局說，週六之後，降溫明顯、雨勢漸緩，尤其小年夜清晨冷空氣強勁，低溫恐觸及10度，各地平均低溫約在14度；大年初一、初二將會以另一鋒面靠近，屆時北部和東半部將再轉濕，其他地區則為晴時多雲。（編輯：林莞茜）