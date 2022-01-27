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考上台大不敢去唸？男抖「真實理由」　資優生秒懂：正常

▲大學是人生求學階段相當重要的一個環節，不僅是學校重要，其所讀科系更是會影響出路，其中台大更是不少莘莘學子嚮往的頂尖大學。（圖／NOWnews資料照）
▲大學是人生求學階段相當重要的一個環節，不僅是學校重要，其所讀科系更是會影響出路，其中台大更是不少莘莘學子嚮往的頂尖大學。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 09:35:16

大學是人生求學階段相當重要的一個環節，不僅是學校重要，其所讀科系更是會影響出路，如果能夠念到理想的頂大又是自己喜愛的科系，肯定在未來就業道路上，比其他人更加順遂一些。不過，就有網友分享自己可能考上台大，但卻非常猶豫要不要去唸，其原因曝光後，引發廣大迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「去年大學科系選擇有中國醫藥學正取跟台大經濟高機率錄取的狀況，兩個出路方向都有優缺點，像是藥學有穩定出路，起薪普遍比較高而台大經濟則是資源比較多，但念完四年不見得瞭解自己職涯所向，我自己認為台大經濟是退而求其次的選擇，而我的數學能力也不是頂尖，想請問各位我是否該填藥學系？」

貼文一出，網友紛紛回應「看你比較喜歡那種職業吧，藥師就是穩，適合公務員個性的人，如果只看錢，台大經濟高機率比較好，而且台大的校園環境真的比醫大好很多，眼界會大很多」、「真的很難選擇，一個是台大啊.....一個是藥學也不差，這麼困惑還蠻正常的，很拉扯」、「台大讓你更多可能性，況且你根本還沒想清楚要做什麼，先去台大再做決定」、「台大吧，讀一年後不滿意的話再轉系」、「怎麼樣都是台大經濟，讀經濟系可以廣泛涉略其他領域」、「我姊台大經濟起薪破百，如果要穩定可以考公股銀行」。

▲學測考完了，讓不少考生開始煩惱填選科系一事；對此，原PO表示弟弟考完學測，預估大概58級分，不知該填「醫學還是電資」哪一個科系好。（示意圖／取自Pixabay）
▲網友不解台大經濟系以及中國醫藥學系該選哪個，引發討論。（示意圖／取自Pixabay）
不過，也有不少藥學系的同學出面表示「但你選了商或經濟，想唸藥就要重來，藥給你一張牌，經濟給你nothing，是有風險的，麵包比較重要，我相信你懂」、「就唸藥吧，真心不騙，其他系可以碩班再唸，有個牌，以後比較有後路，如果你畢業後還有想唸經濟，自然會去的」、「藥學有念有基本啊，至少比經濟畢業後找不到工作好，如果真有興趣還有退路」、「我還以為是我自己在發文，跟你完全一樣，最後選擇藥學沒去台大，我覺得藥學的好處真的就是穩定，然後走藥廠薪水也不少哦」。

而原PO也透露自己看完留言串後，統整出幾個重點「台大經濟彈性大，想穩定可考公職，若好好努力未來前途無量，台大也有許多機會可以盡情探索，適合喜好挑戰、不希望讀了藥學就因為可以拿照而安於現狀的人；但藥學有保障，考照過了若想轉換跑道並不難，追求穩定當藥師，想挑戰自我可出國念研、走藥廠，不會像經濟一樣賭注偏大，廢了就完蛋」但隨後原PO也沒再更新貼文透露自己的選擇，但在最近學測結束後，開始面試時也可能有不少新生會遇到同樣情況，學長姐的經驗分享可以說是選擇科系的重要指標。（編輯：張嘉哲）

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