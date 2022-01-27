五十嵐點餐有秘密？「隱藏規則」被挖出 眾推爆：有夠佛
在台灣，一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，國內手搖飲料店選擇也相當多元，其中「五十嵐」就是不少人的愛店。近日，就有網友分享自己到五十嵐點餐時，都會使用的「花式點法」，不僅能喝到自己想要的口感和配料，更不用多付任何一毛錢，直呼「根本超佛」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 11:47:51
原PO在Dcard發文提到，「天氣超熱，趁著中午跑出去買了杯五十嵐」，並錄製影片向朋友分享自己今天點了「一號餐」，不過一名好友卻發現，該杯飲料並不像自己印象中的一號，原PO則回答，其實這杯是「黃金烏龍+波霸+椰果、料多」，朋友聽完後相當驚訝，驚呼「現在才知道原來五十嵐還能這樣點」，接著原PO解釋，一號其實是「四季春+珍珠+波霸+椰果」，但如果不喜歡基底的茶或裡面的配料，其實都可以做更換，且更換後價格並不會改變。
貼文一出，有網友大開眼界，留言表示「決定好明天午餐了」、「太佛了吧」、「竟然真的可以換，之前都不敢開口問」；此外，也有曾在五十嵐工作的網友說明「35元以上的飲品，加料、換料都不用錢，且不管點了幾種料，料都會固定裝到瓶身1994那條線，但冰淇淋和布丁不適用這些規則」。
不過，也有不是特別愛在飲料中加料的網友表示，「感覺料都太多了，我都跟店員說要少料」、「都不加料的沒這些點餐的煩惱」、「點餐最後真的要補料少，不然一杯就撐飽了」。（編輯：張志浩）