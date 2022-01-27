夜市哪道小吃突不夯？過來人全點「它」變了：寧願吃便當
台灣夜市文化相當有名，每到傍晚或晚上時，就會有不同類型的店家聚集擺攤，整條道路上有多樣的在地小吃供民眾選擇。不過，就有網友點名夜市中一款經典小吃，現今已難看見，而引來大批老饕戳破問題，直喊「比便當還貴！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 11:47:13
原PO於PTT八卦板上指出，小時候非常喜歡蚵仔煎的口感，每去夜市逛一圈，都會看到許多店家擺攤販賣，但他不解表示「這幾年好像很少看到，蚵仔煎是不是越來越少見了？」
問題一出，隨即引來網友們討論，「快十年沒吃了」、「我也好久沒吃蚵仔煎了」、「本來就是坑錢貨 」、「星期六才去吃，一份綜合煎100元，根本沒什麼料」、「好吃的不好找」、「重點是太白粉煎跟醬，蚵仔不重要」。
其中就有鄉民坦言，因蚵仔煎價格變高讓人下不了手，「越來越貴是真的」、「一個蚵仔煎就一個便當了，然後這產品差異性很大，容易不好吃」、「真的不懂在貴啥，比便當還貴」、「貴到爆啊，6顆蚵，一個蛋，幾片菜，這樣要70」。
但也有人持不同看法，認為「沒啊！樓下家巷口的有開」、「我家夜市的綜合煎65元料多」、「夏天才好吃」、「不會啊，我有空還是會吃欸」。（編輯：陳雅雲）