內用新規範29日起實施 鄭文燦：暫不考慮停止餐廳內用
桃園市目前4條傳播鏈分別為遠雄自貿港區、八德加貝爾幼兒園、龍潭退休人士及八德錢都日式涮涮鍋介壽店，為了阻絕桃園目前4條感染傳播鏈，桃園市政府昨（26）日提出3項餐廳內用新規範，市長鄭文燦今（27）日表示，目前疫情雖有部份感染源不明，但疫調人員追蹤疫情非常仔細，疫情仍在可控制範圍，因此桃園目前沒有考慮停止餐廳內用。
記者李春台/桃園報導
2022-01-27 13:44:28
鄭文燦表示，疫調顯示四條傳播鏈都都與吃飯有關，由於餐廳飲食會脫口罩，風險較高，顧客與服務人員之間都有可能產生風險，因此餐聽人流需管制，除了要求座位減半，離開座位需配戴口罩，附設卡拉OK也要暫停使用，若餐廳配置無法減半，也要保持社交距離，以或以屏風、獨立包廂等其他方式替代，新規範自1月29日起實施。
鄭文燦說，雖然現在餐廳用餐人數已經減少，但還是希望能保持通風和適度社交距離，確保用餐風險降低。至於停止餐廳內用部份，目前無此規劃，會視疫情狀況調整。
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