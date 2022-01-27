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內用新規範29日起實施　鄭文燦：暫不考慮停止餐廳內用

▲鄭文燦表示，目前疫情雖然有部份不明感染源，但市府在追蹤疫情方面非常仔細，疫情是在可控範圍內，因此目前並沒有考慮停止餐廳內用。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，目前疫情雖然有部份不明感染源，但市府在追蹤疫情方面非常仔細，疫情是在可控範圍內，因此目前並沒有考慮停止餐廳內用。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-01-27 13:44:28

桃園市目前4條傳播鏈分別為遠雄自貿港區、八德加貝爾幼兒園、龍潭退休人士及八德錢都日式涮涮鍋介壽店，為了阻絕桃園目前4條感染傳播鏈，桃園市政府昨（26）日提出3項餐廳內用新規範，市長鄭文燦今（27）日表示，目前疫情雖有部份感染源不明，但疫調人員追蹤疫情非常仔細，疫情仍在可控制範圍，因此桃園目前沒有考慮停止餐廳內用。

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▲餐廳內用新規範自1月29日起實施。（圖／桃園市政府提供）
▲餐廳內用新規範自1月29日起實施。（圖／桃園市政府提供）
鄭文燦表示，疫調顯示四條傳播鏈都都與吃飯有關，由於餐廳飲食會脫口罩，風險較高，顧客與服務人員之間都有可能產生風險，因此餐聽人流需管制，除了要求座位減半，離開座位需配戴口罩，附設卡拉OK也要暫停使用，若餐廳配置無法減半，也要保持社交距離，以或以屏風、獨立包廂等其他方式替代，新規範自1月29日起實施。


鄭文燦說，雖然現在餐廳用餐人數已經減少，但還是希望能保持通風和適度社交距離，確保用餐風險降低。至於停止餐廳內用部份，目前無此規劃，會視疫情狀況調整。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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