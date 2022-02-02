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立委年菜PK！邱議瑩化身總鋪師　蘇巧慧、林楚茵大讚

▲平日公務繁忙的立委難得拿起廚具，燒出一桌美味米料理年菜。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲平日公務繁忙的立委難得拿起廚具，燒出一桌美味米料理年菜。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-02 09:00:00

過年時節，平時忙碌的立委也短暫放下工作，返鄉吃團圓飯。民進黨立委蘇巧慧今年邀請立委邱議瑩、林楚茵進行「年菜米料理PK賽」，希望復刻家鄉味，也向民眾推廣台灣米。三人分別以屏東女兒、客家媳婦，以及台南女兒的身分，挑戰櫻花蝦金瓜米粉、客家粄條，以及台南米糕，並由在IG有14萬名粉絲，出版多本食譜書的人氣國民媽媽陳宜芳擔任評審。想不到三人在挑選食材時，蘇巧慧竟慫恿林楚茵將三色豆加入米糕，讓眾人直呼「太可怕」。

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▲民進黨立委邱議瑩廚藝精湛。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲民進黨立委邱議瑩廚藝精湛。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
先上陣的林楚茵製作台南米糕，但還沒動手就先承認自己平常最擅長的料理是泡麵加蛋，想不到這次竟然跳級挑戰米糕。她從挑選食材階段便頻頻哀嚎，不曉得做米糕該準備什麼料，直到評審不斷使眼色，才終於拿走米糕的必備食材紅蔥頭。蘇巧慧在一旁見狀，更馬上慫恿林楚茵，「怎麼可以漏了三色豆」，讓眾人直呼，「這是黑暗料理吧！」。

蘇巧慧則製作櫻花蝦金瓜炒米粉，一上場便熟練的先將肉絲炒香，並依序倒入南瓜絲及高湯。她原本信心滿滿，想不到下一秒卻忘記步驟，馬上向評審求救，也讓蘇巧慧糗得直呼，「果然還是只有當二廚的料！」。

蘇巧慧最後拌炒米粉時，評審陳宜芳提示私房訣竅，炒料的過程中可以按壓肉絲或是提前炒洋蔥，讓肉更入味，香氣也會更濃郁。這讓蘇巧慧想起當年在國外唸書，煮出家鄉味的私房訣竅就是加入米酒，「任何東西只要加入米酒，那個味道就對了」。

輪到邱議瑩製作客家粄條時，還沒開始做菜，林楚茵就先大讚邱議瑩的廚藝是可以辦桌宴客的程度，蘇巧慧也加碼爆料，平時在立法院最常到邱議瑩辦公室「蹭午餐」。就在林楚茵及蘇巧慧頻頻稱讚廚藝時，邱議瑩轉眼間已完成切粄條，依序炒香紅蔥頭、豬肉絲、韭菜等配料，林楚茵見狀更乾脆做起實況主，評論邱議瑩的刀工以及炒菜手法，被蘇巧慧狠狠吐槽「真是說得一口好菜」。

三人紛紛完成料理後，也在現場祝賀民眾新年快樂。蘇巧慧表示，今天三道菜不僅蘊含家鄉味，更富有巧思，金瓜米粉象徵「金玉滿堂」；台南米糕代表「步步高升」；客家粄條則是「吉祥富貴」，希望大家都可以平安過好年。

邱議瑩表示，其實這幾道菜並不難料理，在家也可以製作，重點是台灣的優質米值得被推廣，希望可以號召更多民眾一同製作台灣米料理。林楚茵則表示，雖然平常因工作忙碌鮮少下廚，但經過這次挑戰，相信往後煮飯會更有信心，也呼籲外食族朋友，可以像他一樣挑戰在家下廚，不只經濟也健康。

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