立委年菜PK！邱議瑩化身總鋪師　蘇巧慧、林楚茵大讚

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇巧慧則製作櫻花蝦金瓜炒米粉，一上場便熟練的先將肉絲炒香，並依序倒入南瓜絲及高湯。她原本信心滿滿，想不到下一秒卻忘記步驟，馬上向評審求救，也讓蘇巧慧糗得直呼，「果然還是只有當二廚的料！」。
蘇巧慧最後拌炒米粉時，評審陳宜芳提示私房訣竅，炒料的過程中可以按壓肉絲或是提前炒洋蔥，讓肉更入味，香氣也會更濃郁。這讓蘇巧慧想起當年在國外唸書，煮出家鄉味的私房訣竅就是加入米酒，「任何東西只要加入米酒，那個味道就對了」。
輪到邱議瑩製作客家粄條時，還沒開始做菜，林楚茵就先大讚邱議瑩的廚藝是可以辦桌宴客的程度，蘇巧慧也加碼爆料，平時在立法院最常到邱議瑩辦公室「蹭午餐」。就在林楚茵及蘇巧慧頻頻稱讚廚藝時，邱議瑩轉眼間已完成切粄條，依序炒香紅蔥頭、豬肉絲、韭菜等配料，林楚茵見狀更乾脆做起實況主，評論邱議瑩的刀工以及炒菜手法，被蘇巧慧狠狠吐槽「真是說得一口好菜」。
三人紛紛完成料理後，也在現場祝賀民眾新年快樂。蘇巧慧表示，今天三道菜不僅蘊含家鄉味，更富有巧思，金瓜米粉象徵「金玉滿堂」；台南米糕代表「步步高升」；客家粄條則是「吉祥富貴」，希望大家都可以平安過好年。
邱議瑩表示，其實這幾道菜並不難料理，在家也可以製作，重點是台灣的優質米值得被推廣，希望可以號召更多民眾一同製作台灣米料理。林楚茵則表示，雖然平常因工作忙碌鮮少下廚，但經過這次挑戰，相信往後煮飯會更有信心，也呼籲外食族朋友，可以像他一樣挑戰在家下廚，不只經濟也健康。