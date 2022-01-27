快篩專案找出越南移工確診　鄭文燦：感染源待查

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中央流行疫情指揮中心公告，桃園市今日新增13例本土、3例境外移入，年齡為不足10歲至60多歲。市長鄭文燦說明，桃園主要有4條感染傳播鏈，第一條為亞旭電腦群聚案，目前遠雄自貿港區正在進行清零計畫，目前累計116人確診，已進行多次採檢及居家隔離 ，風險可控，由前進指揮所執行後續清零。
鄭文燦提到，另外還有3條社區傳播鏈，分別為八德加貝爾幼兒園、錢都涮涮鍋介壽店及龍潭退休人員，今日新增的13例確診個案，主要就是由這3條傳播鏈衍生，包括幼兒園增加7位確診，其中一人曾和錢都群聚有足跡重疊，而龍潭退休人員也衍生1位曾同桌吃飯的朋友確診，另外還有5例則是在匡列居隔期間採檢確診，其中除一名越南籍移工感染源待查，其餘感染源都可追溯。
鄭文燦表示，移工篩檢專案第一輪針對雇用移工超過50人以上企業進行快篩，目前已篩檢4萬4397人，某工廠越南籍移工快篩陽性，經採檢PCR確診(案18677)，昨日市府已針對該職場240名移工快篩，全數陰性，今日安排全廠645人PCR採檢。
鄭文燦說，接下來市府還會針對雇用超過20名以上移工的1700多家企業、約3萬名移工進行第二輪篩檢，呼籲企業篩檢完後應主動和勞動局保持聯絡，若有快篩陽性者，由市府安排另外採檢。
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