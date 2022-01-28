7-11停售什麼最可惜？「神級飲料」狂被喊：比泡麵更經典
便利商店林立是台灣的一大特色，多元的商品、多功能的服務，不只讓人們生活更便利，也留下許多深刻的記憶，近日有網友就回憶，7-11有不少曾販售過，但現在停售的商品，其中飲料最讓人印象深刻，因此好奇的詢問大家「最想念什麼飲料」？
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 09:49:37
原PO在Dcard發文，表示自己以前常去7-11購買飲料，但許多款式現在已經買不到了，例如芬達的葡萄汽水、黑松的香檳汽水，以及配合草莓季，由7-11自己推出的草莓汽水等，原PO表示，自己直到現在還是很懷念這些飲料，但很可惜都沒看過它們再上架了，「大家有特別想念7-11賣的哪些飲料嗎」？
貼文一出引發熱議，綜合留言，最多人點名的是台灣在1986年開始販售的「思樂冰」，網友表示，「思樂冰是童年欸」、「思樂冰真的太棒」、「思樂冰我覺得比絕版泡麵還經典，現在偶爾還是會找門市喝」、「思樂冰好像還剩幾家店有而已」；而「雀巢系列」的勁涼檸檬茶、雪梨茶也都在許多網友的名單中；「Le tea」、「黑松汽水搖果凍」、「香草可樂」、「蘋果西打」、「CC lemon」也都是網友留言的對象。（編輯：張志浩）