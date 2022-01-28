刮刮樂「暗黑陷阱」被抖出！不懂的人買錯超虧　店員認了

農曆春節即將到來啦！不少人都期待與親友一同圍爐、團聚、領紅包喜氣洋洋的連假時刻，而每到春節時，台灣彩券公司為搶攻過年買氣，都會推出多款刮刮樂，吸引不少想碰運氣的民眾上門光顧，往往買氣都強強滾。而就有網友分享刮刮樂的買法，貼文引發熱烈討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而也有網友在「Dcard」貼文討論串提及「買500塊的刮刮樂 ，盡量少買這種百分之百中的，他的100、200、300的中獎獎金張數加起來快要超過500元以上獎項的一半，所以要買這款的人可以考慮一下，不如去買其他中獎率較低的比較有機會博到大獎」。
而實際查詢台彩官網，發現今年堪稱是100%中獎的「金虎獎」500元刮刮樂，其總發行數650萬張，雖然是百分百中獎，但100元的獎項高達370萬餘張，直接橫跨總發行數的一半以上，包括200、300元的獎項，總張數逼近400萬張，也就是說，這種100%中獎的500元刮刮樂，儘管中獎通常都只是小獎的機會非常大；而其他沒有百分之百中獎的500元刮刮樂，如「五路財神」、「好運爆棚」等等，雖然中獎率較低，但只要中獎就是直接回本起跳。
而《NOWnews》記者也實際到彩券行購買「金虎獎」兩張實測，結果兩張刮出金額都中100元，也採訪在彩券行工作8年的陳姓店員，她向我們透露「其實這早已是公開的秘密，台彩也都有公布獎金結構圖，通常要拼大獎都比較不會買100%中獎的，過年時候這種比較適合學生或是家長買給小朋友，圖一個玩刮刮樂的樂趣而已，祝大家新春都能中大獎」。（編輯：張嘉哲）