藍營四巨頭合影！四叉貓揪「5亮點」 這句讓韓國瑜認了
前高雄市長韓國瑜1月初才在大安森林公園舉辦新書發表會，昨（27）日又預告下一步將走遍全台鄉鎮舉辦讀書會，接著又曬出與現任國民黨主席朱立倫、前國民黨主席江啟臣、資深媒體人趙少康用餐的合照，引發熱議；對此，網紅「四叉貓」（劉宇）也點出4人先後發照片的關鍵細節，笑翻眾人。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 10:52:55
韓國瑜昨晚做東，邀請了朱立倫、江啓臣和趙少康一同共進晚餐，而4人在用餐期間也開心舉酒杯合影留念，並且在臉書發文及貼出照片，分享聚餐心得。韓國瑜在文內表示「美好的夜晚，祝福大家新年快樂」，並且hashtag「人心齊」、「泰山移」。
朱立倫表示「美好的夜晚！新年恭喜」 、江啓臣則說，「經國先生曾說『共同甘苦，共同奮鬥』，同志們莫灰心，我在團結在，你心是我心」，要國民黨新的一年一起前行，並且替國民黨加油喊話，也在文末hashtag「四人一條心」、「齊力可斷金」、「韓先生趙先生朱先生江先生向大家拜個早年」、而趙少康則是分享，「今天晚上承蒙韓國瑜兄做東，邀集朱立倫兄、 江啟臣兄和我一起晚餐，席間相談甚歡。我說，下次由我來請大家聚餐」。
也因為4人貼出同場聚會照片，引起關注；對此，網紅四叉貓則在臉書發文，表示趙少康、江啓臣、朱立倫和韓國瑜，四個粉專同時貼出一張照片，要大家觀察有哪些有趣的事情，並列出5點他觀察到的細節，「1、只有江啟臣的照片開啟美肌模式。2、只有朱立倫的照片裡面，韓國瑜用左手拿杯子。3、韓國瑜舉杯忘了翹小指，一點都不省力。4、髮量是由左至右遞減。5、朱立倫的水杯越拿越低」。
貼文一出，掀起熱議，「很精闢」、「人類觀察學系畢業哦」、「還有韓國瑜臉部越拍越僵」、「江啟臣比較厲害，開美肌修圖，然後打最多的字，第一個發出來」、「這是大家來找碴嗎」，就連韓國瑜也在自己的臉書粉專留言表示「竟然有人說這張是由頭髮多到少排列」，也笑翻眾人，並吸引1.1萬人按讚該留言。（編輯：郭佩蓉）