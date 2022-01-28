自助餐「沒賣完的菜」跑去哪？老闆抖出真相：輪不到豬吃
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於大量提供菜色，有時候一個沒注意，就會有剩菜的問題。近日，就有網友討論「自助餐賣剩下的菜都會拿去哪啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 13:46:42｜2022-01-28 13:47:14
原PO在PTT貼文指出「我中午吃學餐自助餐，結果已經一點半了，盤子上的菜色還有一大堆，就算是員工餐也吃不完吧，最後這些東西是會倒掉嗎？很好奇自助餐的剩菜都會跑去哪欸？」
貼文一出，網友紛紛回應「有人會去包吧，我記得」、「背後有人便宜收購，之前老闆跟我說的」、「有聽過，老闆說豬農來談希望能收，也省事」、「應該就是倒掉啊，不然怎辦」、「不可能隔天繼續賣，那味道很明顯」、「隔天賣的菜味道超明顯，不會隔天賣，不是打包就是倒掉吧」。
而《NOWnews》記者也實際訪問一間位於信義區自助餐店的老闆，她透露「自家店通常都是給員工打包帶回家，如果沒有要吃的就全部倒掉了，賣便當菜不可能放隔夜，吃起來味道絕對有差，客人又不傻」，至於提到是否有便當店會賣剩菜給豬農，老闆則笑著調侃「量多到可以賣給豬農，生意應該通常不好，我們家生意不算差，菜量也是賣完就不硬炒，賣剛好就好，輪不到豬吃」。（編輯：張嘉哲）