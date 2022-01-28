COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

老闆過年前宣布「1慘事」！公司員工全崩潰：不想再來了

▲網友原本帶著愉悅的心情準備迎接年假，怎料老闆一個決定讓他失落不已。（示意圖／翻攝Pexels）
▲網友原本帶著愉悅的心情準備迎接年假，怎料老闆一個決定讓他失落不已。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 14:05:22

年假即將來臨，許多人今（28）日度過最後一個上班日後，就準備帶著愉悅的心情返家團圓，不過一名女網友卻透露，自己公司1月的薪水，被老闆改為年後才發，原因是發薪日和年假衝突，許多員工也因此氣憤不已，直呼「這年該怎麼好過」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT發文，提到公司平常都是每月3號支付前一個月的薪水，但因為今年的2月3日適逢春節年假，在無法立即支薪的情況下，薪水就延後為年後第一個上班日入帳，結果消息一出，自己所在的職場圈紛紛開始爆氣，熱烈的討論和表達自己的不滿。

原PO的同事們紛紛表示「齁！這樣子怎麼過年啦」、「真的是氣到過完年不想來了」，不過卻有另一名同事認為「該替老闆想一下，不差這幾天，大家也不是很缺這一個月薪水吧」，但說完立馬遭其餘同事撻伐，說他根本是「慣老闆心態」；看著同事們激烈的討論後，原PO也好奇的詢問網友「年後1月薪水才入帳的人多嗎」？

▲過年包紅包也是一門藝術。（圖／記者顏真真攝）
▲過年的花費較大，員工擔心年後才發薪會增大自身的經濟壓力。（圖／記者顏真真攝）
貼文一出引發熱議，多數網友認為，支薪日若與年假衝突，年前就先發才合理，「欠過年感覺很差」、「過年花費比較大，延後領有些人資金會卡很緊」、「通常薪水只會提前不會延後」、「延後發的公司別待了」、「真的沒聽過延後的」。

不過也有部分網友認為，「平常有控管好資金，其實也還好」、「公司說不定有狀況，真的是不差那幾天」、「有提前公告我覺得是ok的」。（編輯：張志浩）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀