老闆過年前宣布「1慘事」！公司員工全崩潰：不想再來了
年假即將來臨，許多人今（28）日度過最後一個上班日後，就準備帶著愉悅的心情返家團圓，不過一名女網友卻透露，自己公司1月的薪水，被老闆改為年後才發，原因是發薪日和年假衝突，許多員工也因此氣憤不已，直呼「這年該怎麼好過」？
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 14:05:22
原PO在PTT發文，提到公司平常都是每月3號支付前一個月的薪水，但因為今年的2月3日適逢春節年假，在無法立即支薪的情況下，薪水就延後為年後第一個上班日入帳，結果消息一出，自己所在的職場圈紛紛開始爆氣，熱烈的討論和表達自己的不滿。
原PO的同事們紛紛表示「齁！這樣子怎麼過年啦」、「真的是氣到過完年不想來了」，不過卻有另一名同事認為「該替老闆想一下，不差這幾天，大家也不是很缺這一個月薪水吧」，但說完立馬遭其餘同事撻伐，說他根本是「慣老闆心態」；看著同事們激烈的討論後，原PO也好奇的詢問網友「年後1月薪水才入帳的人多嗎」？
貼文一出引發熱議，多數網友認為，支薪日若與年假衝突，年前就先發才合理，「欠過年感覺很差」、「過年花費比較大，延後領有些人資金會卡很緊」、「通常薪水只會提前不會延後」、「延後發的公司別待了」、「真的沒聽過延後的」。
不過也有部分網友認為，「平常有控管好資金，其實也還好」、「公司說不定有狀況，真的是不差那幾天」、「有提前公告我覺得是ok的」。（編輯：張志浩）