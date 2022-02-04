日本減肥吃什麼？櫻花妹2022最愛這道 低醣高蛋白成聖品
相信不少人在過年期間都是大魚大肉，雖然滿足了口福，但腸胃好像快要撐不住，腰間贅肉似乎也比年前厚了一點點，隨著假期邁入漸漸邁入尾聲，不免也開始擔心身材會不會走鐘到不能見人。最近台灣也買得到的豆類製品「干絲」成為了日本民眾的減肥聖品，甚至入選「2022年料理趨勢預測」。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-04 12:00:00
食譜網站「cookpad」每年都會公布未來一年的料理趨勢預測，來推估會在日本造成炫風的料理為何。cookpad表示，2022年料理趨勢關鍵字是「嶄新的感受」，因此入選的料理大多是目前已經在市面盛行卻因為口感、食材內容改變，讓飲食感受有不同變化。其中以帶有酸味的「溫達盧咖哩」（Pork Vindaloo）、宛如半熟起司蛋糕的「半熟可麗露」，以及「干絲」三道料理成為了2022年的飲食趨勢代表。
干絲是將豆腐脫水、壓縮後，再經過烘乾、切絲製作而成的食材，雖然日本人平常會吃豆腐，但是對於干絲卻是相當陌生，在日本也尚未全面流通，想買只能經由網購，或是到大賣場、中華食材店才能買得到。
不過即使購買方式不便，卻能在日本掀起炫風，cookpad公關武田春香指出，因為干絲有著低醣高蛋白的特點，在日本相當受歡迎，就連食譜搜尋量也開始上升。
干絲與中華涼麵相比，不但蛋白質多了大約5倍，碳水化合物更減少了94%，又富含口感，料理方式也相當方便，只要解凍後放入滾水川燙，再用水沖一下，就可以進一步變化成涼拌干絲、干絲炒肉絲等料理。
新冠肺炎疫情期間，人們為了防疫而減少了外出的機會，加上不需要與他人見面，一個人在家不小心就會吃太多，因此不少日本民眾用干絲來代替麵條，製作出各式減肥料理，也讓這個來自台灣的食材成為話題。