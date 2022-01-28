手機突炸未接來電！她開玩笑喊一句 隔天回撥竟爽拿5億
近年來隨著科技逐漸發達，人手一支智慧型手機的情況見怪不怪。而不少用戶為了減少困擾，會將手機設置成靜音，但澳洲這名婦人卻差點因此錯失2500萬澳元（約新台幣4億8870萬元）的大獎。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 16:06:27
據《太陽報》報導，澳洲洛坎普頓（Rockhampton）一名40多歲的婦人，平時習慣將手機調成靜音，但她某日查看手機時，意外發現手機出現多通未接來電，當時她還向老公開玩笑表示「不會是中樂透了吧？」
沒想到，當她隔天決定回撥後，玩笑竟然成真了，讓她樂壞直呼「我真的只是開玩笑而已，相信我，我怎麼樣都不會想到自己竟然中了2500萬」。得到一筆意外之財後，這名幸運中獎的婦人說，未來計畫運用這筆獎金替丈夫買台新車，再幫自己買棟房子，而中大獎的她仍感覺太不真實，「我可以一整天只盯著這張彩券」。
此外，樂透公司發言人哈特（Matt Hart）表示，當時他們嘗試撥了許多通電話，但遲遲無法聯繫上中獎人，還好中獎者最終回撥電話與他們聯繫，哈特也呼籲其他得獎者，「如果你發現手機突然多了許多未接來電，很有可能你就是我們在找的得獎人」。（編輯：陳雅雲）