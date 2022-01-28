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春節糖果之王是誰？「濃香這款」全家狂嗑：長輩也喜歡

▲春節糖果之王是誰？網友推薦這款味道濃香：「長輩都喜歡」！（圖／記者金武鳳攝，2022.1.19)
▲春節糖果之王是誰？網友推薦這款味道濃香：「長輩都喜歡」！（圖／記者金武鳳攝，2022.1.19)

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 21:54:24

明（29）日即開始放為期九天的春節假期，眾人歡天喜地、廣貼春聯，為招待來家中拜訪的親戚朋友，不免俗得備有多樣零食、糖果，就有網友詢問眾人心中最不敗的春節糖果是什麼，統整眾人回覆，俗稱娃娃酥的花生酥糖奪得冠軍，網友表示這款大人、小孩都喜歡。

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原PO於Dcard中發文，說明家裡過年時都會購買經典的糖果盒，初一至初五都會將其塞滿，小時候總是滿懷期待地打開，而現在長大，裝滿的重責便落在自己身上，她舉出自己喜愛的年節糖果是牛軋糖、知心軟糖、開心果、棗枝、花生蔴荖，也好奇眾人想法「想知道大家過年最喜歡的零食是什麼？或會買什麼？」

▲過年辦年貨，最開心的環節之一就是挑零食糖果，吃甜甜好過年，牛軋糖、瓜子、開心果、魷魚絲、麻荖都是大熱門。（圖／民眾提供）
▲原PO好奇大家最愛的年節糖果為何者。（示意圖／民眾提供）
該文引起網友熱烈回應，其中俗稱娃娃酥的花生酥糖得到最多人的點讚「這真的很好吃」、「好吃到瘋掉」、「我超愛吃，前幾年買來送男友家，他們長輩也超愛！」、「芝麻口味的也很讚 但是跟圖片好像不是同一個牌子」、「花生酥糖真的ㄧ生摯愛」。 

各式各樣的零食也被其支持者提出「香酥蠶豆！但前幾天吃蠶豆吃到斷牙，所以過年不能吃了QQ」、「喜歡黃金糖，有加梅子的也超好吃」、「我以前也超愛買這種知心糖的！再來就是汽水糖、金幣巧克力」、「我很喜歡吃鮪魚糖！但不知道名字剛剛找超久的」、「開心果跟棗枝萬歲！默默地看電視一直吃不停，熱量就爆表」、「果凍、冰淇淋軟糖、足球巧克力都愛！」 （編輯：李惠婷） 

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