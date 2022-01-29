為何日本車站員工超冷漠？「真實原因」曝光：台灣好很多
你知道台灣與日本車站員工最大的差別在哪嗎？旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」就分享台灣與日本的差異，並表示很多人去日本旅遊時，可能會覺得電車工作人員有些冷漠，但其實背後滿滿都是辛酸，不僅要承受巨大壓力，還可能有被打、被罵的風險。
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 10:00:53
日本人的歐吉桑在臉書粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》發文，提到日本大城市的車站都有這種海報，海報上的意思是「不要打車站工作人員」，也因為他有朋友在大阪捷運工作，所以知道他們工作真的很辛苦，「在日本車站工作人員被打，被罵的機會真的超多。我住在大阪時候常常看到他們被乘客罵的光景」。
歐吉桑說，電車遲到幾分鐘就被罵，車站設備不方便就被罵，電車裡面太熱太冷就被罵等，「而且也必須處理痴漢的案件，週末需要掃地乘客的嘔吐，真的蠻辛苦」；他接著說，而且電車公司內部也是所謂的「體育式」的社會，算是傳統的日本社會的「年功序列の縦社会」，所以他們工作上的壓力真的很大，「在公司裡面被上司罵，在公司外面被乘客罵」。
因此，他也直言「去日本旅遊時候，有人可能覺得日本電車工作人員有點冷漠（尤其是大城市的車站），是因為他們背著很多壓力」，且他們的主要工作內容不是客服而是運送，所以不太需要提供給乘客非常友善的服務，而相比台鐵工作人員，他也表示「對乘客的態度，我覺得台灣車站工作人員比較好的。在台灣，看起來乘客尊重車站工作人員的樣子」。
貼文一出，網友紛紛留言，「感同身受每個行業的辛苦，態度就決定了高度」、「大家盡忠職守辛苦了」、「台灣的便利商店櫃台也應該貼一下這張海報」、「我也覺得日本的鐵路人員比較辛苦⋯常常要處理一些大體⋯而且人也很親切看到我行動不便幫我搬行李」、「原來如此，這樣就能解釋在日本車站詢問車站人員時偶爾的冷漠應對從何而來」。（編輯：郭佩蓉）