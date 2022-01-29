台積電員工嗨喊「過年想上班」！2原因眾秒懂：心甘情願
有護國神山之稱的科技業龍頭「台積電」一直都是理工人的首選公司，其福利與薪資都是令人稱羨，但經常也會遇到工時長、過度勞累的種種缺陷，引發討論。而就有網友討論「台積電算是過年沒停的產業，怎麼有員工寧願上班啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 10:19:55
原PO在PTT貼文指出「像是台積電這種公司是不會因為年假而停擺的，24小時不斷電一直運作，那麼過年還願意顧機台，整身包滿滿的台積電員工都在想什麼？是覺得過年顧完機台就可以升遷了嗎？還有人過年的年夜飯吃完，還趕著回公司輪班？為何台積電員工都想過年上班啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「三倍薪水上得心甘情願」、「過年值班錢超多好嗎＝＝」、「3倍薪水，一天賺1萬，還不用被碎碎念」、「你以為很多人想回家應付親戚吃年夜飯？不如賺三倍薪水啊」、「是我我也搶，傻子才回家吃那頓，平常都能吃，三倍薪水不賺？」、「值班兩倍+本薪等於三倍薪水+紅包，還閃親戚，誰不要？」、「公司過年班一堆搶著上，一天加紅包至少一萬跑不掉」。
據《ETtoday》報導，一名匿名台積電工程師表示，大家願意過年留下來加班，自然就是因為高額的加班費，特別是春節連假那幾天上班的話，做一天可以領超高額的加班費，有人光是加班費加上紅包，以及春節期間薪水三倍，一天就領了萬元上下，高報酬之下，甚至還曾聽說大家要搶著過年上班。（編輯：張嘉哲）