超商咖啡買7-11還全家？女實測「真相超意外」 全場尷尬
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。但愛喝超商咖啡的你，覺得哪間超商咖啡更好喝呢？就有網友分享自己上班時，對同事進行實測，沒想到結果超意外，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 15:11:07
原PO在臉書社團「全家/7-11好物分享區」貼文指出「說到超商咖啡，我自己是全家派，同事是小7派，他一直跟我說小7有多好喝，全家她不喜歡，結果某一次我進行實測，把他的咖啡偷偷調包，結果她喝全家咖啡也喝得很開心.....一口一口喝光光，大家覺得我應該跟她說嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「我只能說，超商平價咖啡就那樣，基本上根本相差不遠」、「我覺得其實喝起來差不多+1」、「真的本來就是差不多」、「不要講出來，不然很尷尬」、「平價咖啡的口味真的都差不多啊」、「如果是專業品嚐的，應該感覺的出來，不是的話，就單純是消費意識主導支持某個品牌，成為某個品牌的忠誠支持者」、「其實真的分不出來，有時只是心裡作用而已」。
不過，也有不少常喝超商咖啡的民眾表示「我自己是美式咖啡喝小7，拿鐵喝全家」、「全家奶味重一點，拿鐵比較適合，但美式偏苦，小7比較優」、「全家以前咖啡我也不太喝，但換了咖啡豆後，拿鐵都喝全家，但美式個人覺得小7贏一點」、「不喜歡全家美式，小7的比較不會苦，全家要喝拿鐵」。（編輯：張嘉哲）