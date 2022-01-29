LINE「神功能」2月底說再見！用戶崩潰：才剛知道一個月
▲科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話。（示意圖／shutterstock）
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▲科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話。（示意圖／shutterstock）
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 16:37:34
科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。而近日，就有網友發現LINE其重要的神功能，「LINE Lite」將在下月底開始停止服務，讓許多用戶超崩潰。
一名網友在 PTT貼文指出「剛剛打開手機的LINE Lite後出現下面這個通知，看起來好像是到228之後就停止服務了， 現在不能在雙開裝置用同一個帳號了」只見貼出的公告，LINE表示「感謝您對LINE Lite的支持，在此通知您，LINE Lite將於日本時間2月28日凌晨0時結束服務，您可以轉移您的帳號至LINE應用程式繼續使用。」 事實上，LINE Lite簡單來說就是簡易版的LINE， ▲LINE Lite將在228凌晨0時終止服務，讓不少用戶崩潰。（圖/LINE） 佔用的記憶體容量非常小，版面也非常簡潔，少去LINE上的廣告、複雜的功能，最重要的是， 可以讓用戶在不同台手機、平板登入同個帳號，且訊息能夠同步，對於工作上有需求的人來說，是一大福音。例如用戶使用iPhone手機使用LINE，但可以用另一支手機以LINE Lite APP登入同個帳號，相當方便，不過一但LINE Lite停止服務，將不可再使用這功能。
貼文一出，網友紛紛回應「
這下子安卓平板跟手機不能同時登入同一個LINE帳號了＝＝」、「 工作常常需要登LINE跟用平板啊，這樣怎麼解啊」、「我才剛體會到這個Lite的美好不到一個月....」、「 這麼方便的功能怎會拿掉....LINE又不能登入兩個裝置，好崩潰」、「工作上需要LINE Lite啊....」、「 這也代表iOS和安卓雙棲的人，只能選其中一支登入LINE了.....」、「覺得不意外，Lite變成純文書工具後，根本沒收益」。（編輯：張嘉哲）