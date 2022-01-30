小年夜晚間僅剩「10度」！初二回暖 初四又來一波冷氣團
今（30）日是小年夜，中央氣象局指出，北部地區白天一路降溫，中南部及花東地區高溫也會比昨天下降，越晚越冷，白天北部及宜蘭高溫16度左右，整天涼冷，中臺灣及花東地區也在20度初頭，南臺灣24度，今天入夜後中部以北至宜蘭地區在低溫12至15度，花東15到17度，此波冷氣團預計影響至除夕（31日）。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 09:12:48
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨帶來全台降雨的中雲層已東移，迎風面低雲仍多，伴隨降水回波；截至4：53本島平地最低氣溫依序為：新北石門區12.6度，桃園楊梅區、新竹湖口鄉13.1度；其他各地區的平地最低氣溫：中部(台中大甲區)13.3度，南部(台南六甲區)15.0度，東部(宜蘭五結鄉)15.2度，台北市(南港區)14.1度。
吳德榮說，最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，小年夜(30日)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；白天北、東仍有雨，逐漸轉乾，晚間僅北海岸、東半部有局部零星飄雨的機率。小年夜當晚至除夕(31日)晨，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖。北部10至16度，中部11至19度，南部14至21度，東部12至19度。除夕各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星飄雨的機率；白天陽光下不覺冷，夜間氣溫仍很低，應注意日夜溫差大。
最新模式模擬顯示，初一至初二(2日)晨「短波」通過，嘉義以北又轉有局部雨，南部亦有零星降雨的機率，初二白天好轉，氣溫略回升；初三(3日)「鋒面」南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨、氣溫逐漸下降。
初四、五(4、5日)強度相近、規模較大的「強冷空氣」南下，本島平地最低氣溫再探10度；初四北、東有局部雨，初五西晴東偶局部短暫雨。初六(6日)收假日白天起回暖，西晴東偶局部短暫雨。模式因理論限制，愈到末期「不確定性」愈大，應隨時觀察最新的調整。（編輯：孫唯容）