台灣紅燈一堆99秒要幹嘛？「真實理由」曝 機車族全誤會
台灣車流量非常龐大，無論是汽車還是機車，在尖峰時段時，往往都塞滿整條道路，而你是否發現，往往有些路口的紅綠燈都要等超久，動不動就要99秒，甚至有些路口還有等三分鐘以上的問題？近日，就有網友討論「紅綠燈99秒到底有何意義？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 10:07:46
原PO在PTT貼文指出「常常在尊貴的天龍國，動不動就等超過99秒的紅綠燈，也就是一開始變紅燈還不給你倒數計時，過一陣子才從99秒開始的那種，上下班尖峰時間更是常見，綠燈走不滿一個街口又接著99秒紅燈，先前去美國，雖然尖峰時間跟台北一樣塞爆，但倒是幾乎沒有99秒的紅燈，大家可以解釋一下這用意？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的＝＝有時候一過一個路口，下一個又99秒」、「還遇過倒數到60秒又跳回99秒的」、「設計有問題啊，等99秒，過兩個路口又紅燈」、「等過99秒，一右轉100公尺馬上再99秒的....」、「夏天等99秒以上真的超想死」、「有的秒數倒數完還不綠燈勒，秒數不知道在幹嘛，設那麼長」；不過，也有內行人出面解答「因為紅燈時相越短，在單位時間內路口舒緩能力越差，主要是起步有延滯時間，單位週期時間越短，延滯時間就拖越久，並不會有助於舒緩交通」。
而對於此事，北市交工處也曾解釋，所謂紅綠燈的秒數設計，要考量到路口的車流量，車輛在停紅燈以及綠燈起步時，都會計算損失時間，長週期的秒數可以一次讓較多車輛通過，損失的時間也會較少，如果以100秒的兩個週期、兩個時相來算，實際綠燈有效時間為86秒；但如果是200秒週期、兩個時相來算，每次綠燈有效時間則提升為92秒，也就是說，在相同時間內，長週期的路口有效綠燈時間長、損失時間少，車流紓解較佳。（編輯：張嘉哲）