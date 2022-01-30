過年哪個城市都沒人？「2縣市」秒當選 真實原因沒在騙
年假終於來臨，許多人近日都已返鄉和家人團聚，在人口大量流動之後，勞工密度較高的城市就會出現人潮、車潮減少的現象，其中「台北」和「新竹」就被不少網友點名是年節「最冷清的」城市。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 11:51:19
一名網友在PTT以「過年哪個縣市最沒人」為題發文，提到新年來了，每年在大家都紛紛返鄉團圓之際，究竟台灣哪個城市最沒人，貼文一出，不少網友點名的就是「台北」與「新竹」，「根本空城」、「車子超好開」、「不塞車路又大條」、「每次回台北過年，都覺得很安靜」、「絕對新竹，真的沒人」、「新竹太多科技新貴，過年都回家返鄉吃團圓飯」。
事實上，針對過年台北人潮的減少，臉書知名粉專「圖文不符」就曾搬出數據分析，在2012年的資料中，居住在台北市的人口有270.3萬人，但實際設籍在台北市的人口卻只有233.5萬人，相差36.8萬人，這就表示約有36萬人住在台北，但戶籍在其他縣市。
此外，在2010年的資料中，台北市約有52萬人每天從其他城市通勤至台北上學、上班，將以上2數據粗略分析計算後，能發現台北平時大約有320萬人，而其中大約有90萬人過年時有可能會離開，也就是說，數據上來看，台北最少都應該會少三成的人
不過也有部分人認為，「是新竹吧」、「新竹大概8成外地人」、「以前會說台北，但現在應該是新竹」；據新竹縣政府資料，新竹是「外來人口移居比率」最高的縣市，淨遷入人口比例就佔據總人口成長的9成，原因在於近年位於新竹縣轄內的生醫園區、AI智慧園區等產業鏈快速發展，不過到了過年休假，許多遷入人口也都紛紛返回家鄉，導致人潮驟減。（編輯：張志浩）