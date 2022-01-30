印度神童最新警告！8星連珠「台灣遭點名」 趨緩時間曝
印度神童阿南德（Abhigya Anand）自2019年起準確預言命中多起事件，包括新冠肺炎全球疫情、國際社會動盪、虛擬貨幣市場變動等等，去年底阿南德就預言疫情將會有新一波反撲，就連台灣也陷入Omicron的威脅當中，而近日阿南德又發布最新預言，透露2月開始全球必須小心幾件事，其包括台灣、美國、義大利、英國更要特別注意。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 13:44:53
阿南德表示，全世界正在經歷血月、卡帕拉契瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）現象，以及8星連珠，分別是金星、地球、木星、火星、土星、天王星、海王星、冥王星等行星連在一起，還有水逆等現象。
阿南德提到，帕拉契瑜伽會有最後一波負能量回馬槍襲來，從二月開始，Omicron病毒並不會趨緩，尤其包括台灣、義大利、英國、美國都要特別注意，尤其3、4月最為嚴重，疫情直到5月才會開始出現趨緩現象。
而五月疫情雖然會逐漸趨緩，但阿南德表示，這並不代表病毒會消失，可能還是有變種變異株，在星象走過血月、8星連珠、卡帕拉契瑜伽及合相時，還會對全球產生負面影響，包括極端氣候、經濟問題重大改變等等。而被點名的台灣，近日確實苦受Omicron病毒肆虐，延燒出多條傳播鏈，接下來農曆春節返鄉人潮、大規模群聚移動等等，在年後的關鍵期，防疫工作更為重要，民眾春節外出也必須做好防疫措施，以防病毒再度蔓延擴大。（編輯：張嘉哲）
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