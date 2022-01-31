影／越南人喝珍奶都愛點全糖？越南妹曝原因：與錢有關
《四方報》報導，珍珠奶茶是台灣最著名的特色飲食文化，輸出海外後也在全球掀起喝珍奶的風潮。因應顧客健康飲食意識崛起，多數台灣飲料店都提供甜度選擇，近年來也越來越多人喝飲料時選擇微糖甚至無糖。不過，越南人一般而言卻都喜歡偏甜的飲料，喝珍奶也喜歡點全糖，這又是為什麼呢？在台灣生活的越南籍youtuber「我叫小羊」就透過影片分享背後的原因。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-31 10:00:00
小羊在影片中表示，有網友詢問她「為什麼越南人這麼喜歡喝甜」，讓她覺得相當有趣，決定與觀眾分享自己觀察到的原因。她首先指出，越南最低基本工資約為台幣5,000元至6,000元左右，有些鄉下地區則可能更低；換言之，一個上班族一天工作8小時後薪水約250至300元，換算時薪約30多元，但現在越南一杯珍珠奶茶就要約30元至40元台幣，等於超過工作一小時的薪水；在一些大城市或觀光區甚至更貴，一杯可以賣到80元至90元。
她説，相比台灣時薪160元、珍奶一杯賣50元至60元的價格，越南珍奶價格偏貴，因此對越南人來說這種飲料不是天天都能喝、想喝就喝，偶爾喝一次時自然會想喝甜一點。她以自身為例表示，自己過去在越南很少喝珍奶，是來台灣後才開始常常喝，一開始也都是點全糖，但大概過了一、兩個月後就受不了這麼甜，開始跟台灣人一樣點微糖。
小羊表示，雖然越南人本身就愛喝甜，但很大的原因還是因為大家不常喝手搖飲料，喝甜又能讓心情變好，所以大家喜歡點甜一點，但如果一天到晚喝這麼甜，「保證沒有人受得了」。
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