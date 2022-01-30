落魄！安以軒老公涉賭博洗錢　戴手銬、黑頭套被押送   

澳門查緝非法賭博案延燒，繼太陽城集團主席周焯華（洗米華）被逮之後，安以軒老公、德晉集團主席陳榮煉也驚傳被拘捕，媒體搶拍其被警方押送過程，兩名疑犯雙手被銬住、戴上黑頭套，看不出是否為本尊，但若真為身家百億的富豪陳榮煉，對比昔日辦派對豪砸重金的模樣，這下場可說是相當落魄。





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▲澳門警方召開記者會，押送涉嫌非法賭博的嫌疑犯，疑似是安以軒老公陳榮煉。（圖／翻攝圈內娘微博）

▲澳門警方指控陳榮煉主導非法賭博洗錢。（圖／翻攝圈內娘微博）

澳門警局發言人今（30）日早上10點召開記者會，宣布拘捕49歲的陳姓嫌疑犯及共犯，疑似就是安以軒老公陳榮煉，指控陳嫌主導非法賭博洗黑錢，共犯協助配合，現場查獲400萬澳門幣（約1,500萬元台幣），因兩人不願接受調查，已被移送檢察院，安以軒經紀人對此則表示：「這是藝人私事不作回應」。





▲安以軒（右）和老公陳榮煉婚後看似生活美滿。（圖／翻攝安以軒臉書）

▲安以軒微博湧進許多不理性粉絲吃瓜。（圖／翻攝安以軒微博）