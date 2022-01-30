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落魄！安以軒老公涉賭博洗錢　戴手銬、黑頭套被押送   

▲安以軒老公陳榮煉疑似涉嫌非法賭博，被澳門警方押送。（圖／翻攝圈內娘、安以軒微博）
▲安以軒老公陳榮煉疑似涉嫌非法賭博，被澳門警方押送。（圖／翻攝圈內娘、安以軒微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-01-30 20:07:29

澳門查緝非法賭博案延燒，繼太陽城集團主席周焯華（洗米華）被逮之後，安以軒老公、德晉集團主席陳榮煉也驚傳被拘捕，媒體搶拍其被警方押送過程，兩名疑犯雙手被銬住、戴上黑頭套，看不出是否為本尊，但若真為身家百億的富豪陳榮煉，對比昔日辦派對豪砸重金的模樣，這下場可說是相當落魄。

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▲澳門警方召開記者會，押送涉嫌非法賭博的嫌疑犯，疑似是安以軒老公陳榮煉。（圖／翻攝圈內娘微博）
▲澳門警方召開記者會，押送涉嫌非法賭博的嫌疑犯，疑似是安以軒老公陳榮煉。（圖／翻攝圈內娘微博）
▲澳門警方指控陳榮煉主導非法賭博洗錢。（圖／翻攝圈內娘微博）
▲澳門警方指控陳榮煉主導非法賭博洗錢。（圖／翻攝圈內娘微博）

澳門警局發言人今（30）日早上10點召開記者會，宣布拘捕49歲的陳姓嫌疑犯及共犯，疑似就是安以軒老公陳榮煉，指控陳嫌主導非法賭博洗黑錢，共犯協助配合，現場查獲400萬澳門幣（約1,500萬元台幣），因兩人不願接受調查，已被移送檢察院，安以軒經紀人對此則表示：「這是藝人私事不作回應」。

▲安以軒（右）和老公陳榮煉婚後看似生活美滿。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲安以軒（右）和老公陳榮煉婚後看似生活美滿。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲安以軒微博湧進許多不理性粉絲吃瓜。（圖／翻攝安以軒微博）
▲安以軒微博湧進許多不理性粉絲吃瓜。（圖／翻攝安以軒微博）
而爆出此事後，安以軒並未在社群平台回應，有些不理性的網友在其微博吃瓜謾罵，狠酸她「享受榮華富貴也得知道錢哪裡來的」、「等著被抄家吧，不義之財要全部吐出來！」、「平時就看安以軒喜歡炫耀，這下好了丟臉到家」，也有人緩頰說「不要落井下石」、「疫情嚴重期間，她老公默默捐了兩千萬現金和口罩」、「請大家不要來她微博攻擊，她和孩子們沒做錯任何事，理性吃瓜」，由於當事人尚未出面說明，外界須等警察調查結果出爐，才能了解真相。 

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