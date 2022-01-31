郵局公務員起薪37k！他讚cp值高 網抖「暗黑真相」勸退
公務員穩定的薪水讓不少人趨之若鶩，原本薪資較低的中華郵政，也從2021年開始，內、外勤皆有增領，合計起薪來到約37K。對此，就有網友大讚，郵局工作CP值越來越高，贏過多數非公職的工作，該篇討論則引來內行人抖暗黑真相，勸退想到郵局工作的網友。
編輯中心/綜合報導
2022-01-31 12:45:08
原PO於PTT以「郵局起薪是不是屌打一堆25K」為題發起討論，他表示郵局起薪已經將近37k，早就贏過基本工資的25k，且雖然郵局工作內容繁多，但一般公司的工作內容也不少，兩者相比之下，在郵局工作的CP值是否超高？
實際上根據郵局薪資與任用級別來看，最低起薪的內勤與外勤皆為32,530元，而從2021年開始，外勤人員每月可增領2494元，內勤則是每月可多領4850元，起薪確實高於基本薪資規定的25K。
不過內行網友則表示，在郵局工作並沒有想像中好，「錢有短少要賠 ，這種工作會好？」、「外面送信的超累，下大雨還要騎車送」、「櫃檯的話，與銀行分行端一樣屎，除非離家近或走投無路再去吧」、「現在飲料店工讀起薪都是30k up了」、「郵局是勞保不是公保」。
但也有不少人推薦到郵局任職「郵局領16.4個月，高考14個月，兩個已經差不多，普考更不用說被郵局狂電」、「我老婆年資5年，扣掉勞健保實有4萬，年終再4個月左右，另外還有一些獎金」。（編輯：鍾怡婷）