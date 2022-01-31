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一般車可停充電車格？他怨「油車佔位」掀論戰　正解曝光

▲一般汽車能不能停在充電車位，引發兩派網友論戰。（示意圖／取自unsplash）
▲一般汽車能不能停在充電車位，引發兩派網友論戰。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-31 14:26:44｜2022-01-31 14:26:56

為了響應環保節能，不少車商紛紛推出電動汽車的車款，而停車場也響應政府規範，設立電動汽車專用的充電區。但近日，有電動車車主抱怨，油車明明不用充電，卻霸佔有設置充電樁的停車格，該篇貼文意外掀起兩派網友論戰。

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▲電動車車主抱怨，油車沒有要充電，卻自私霸佔充電車位。（圖／取自《爆怨公社》）
▲電動車車主抱怨，油車沒有要充電，卻自私霸佔充電車位。（圖／取自《爆怨公社》）
電動車車主於《爆怨公社》貼出，一輛油車停在充電車位的照片，並且憤怒表示，這是電動車專用充電區，明明沒有要充電為何要佔用呢？文末他也苦訴，「我們電車能充電的地方已經不多了，下次行行好可憐可憐我們，把充電區讓我們電車充電吧」。

該篇貼文意外掀起網友論戰，一派網友認為該車位並非電動車專用，「只想到自己的車要充電，是否也是一種自私？」、「上面有寫專用嗎？沒寫為什麼不能停？」、「只是方便電動車可以充電的便民措施。什麼時候變成電動車可以霸占成專用了？開電動車有比較偉大嗎？」

另一派網友則認為，油車不該佔用充電區「台灣人水準就這樣，親子車位也一堆沒證的去停」、「汽油車還佔位子，水準真差」、「可能它的主人覺得油電車…就是可以停那吧。就像沒有婦幼證的人都喜歡把車停在婦幼停車格一樣」

而實際上，目前的法規並沒有禁止，一般油車停放於充電車位，僅有相關的罰則針對殘障、婦幼車位，因此充電車格原則上是「優先」給電動車充電，但並非電動車「專用」停車位。（編輯：鍾怡婷）

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