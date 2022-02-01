最頂台灣電影是哪部？鄉民秒指「33年前神作」：絕對奪冠
台灣出產了許多優秀的國片，包含《海角七號》、《KANO》、《臥虎藏龍》等，對此就有網友好奇，哪一部才是大家心目中最好的台灣電影？貼文一出，《魯冰花》、《飲食男女》及《牯嶺街少年殺人事件》都上榜，不過，最多人提及的是1989年發行的電影《悲情城市》。
編輯中心/綜合報導
2022-02-01 09:57:28
該名網友昨（31）日在PTT貼文，他以「最好中國電影是《霸王別姬》，那最好台灣電影？」為題，表示說到最好的中國電影，大部分人都會想到《霸王別姬》，因此令他好奇問：「那麼如果是講到最好的台灣電影，你們第一個想到的是哪部國產電影？」
貼文一出，網友紛紛留言，「牯嶺街少年殺人事件」、「魯冰花、號角響起，很難選」、「魯冰花的確有資格一戰」、「不能說的秘密」、「飲食男女一票」、「大尾鱸鰻唯一」、「飲食男女強到我會怕」、「魯冰花，有錢的小孩什麼都比較會」、「李安父親三部曲也非常棒」。
不過，大部分人都點名電影「悲情城市」，「第一個想到的是悲情城市」、「魯冰花、魔法阿嬤、悲情城市三本柱」、「李安三部曲、悲情城市」、「腦海中第一個想到的就悲情城市吧」、「推悲情城市，音樂、劇本、演員都是超一流」、「魯冰花、悲情城市」、「悲情城市吧，有滿大的時代意義」、「悲情或牯嶺街啊」。（編輯：賴禹妡）