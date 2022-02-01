飯店床尾總多一塊布？「真實用途」曝 震撼台人：沒想過
農曆春節已經到來，不少民眾也正在返鄉或出遊行程，也有機會投宿在飯店、旅館等地。而不少飯店一入房內，常常會看到乾淨的床鋪尾端多擺放了「一塊布」，它的「真實用途」曝光後，立刻讓不少台灣網友震撼不已。
編輯中心/綜合報導
2022-02-01 16:50:03｜2022-02-01 16:53:03
不少民眾都曾在飯店床鋪上看到一條形狀窄長、面積較小的布料放置在床尾，常被稱之為「床尾巾」，但又不知道有何用途，也因為太小無法當作涼被使用，一直被視為裝飾。
不過日前有位旅居美國的日本人在推特上分享「床尾巾」的起源與用途，「床尾巾（Bed Throw）」起源於美國，是因為過去「不少美國人懶得脫鞋就會上床，甚至有些人是習慣穿著鞋子上床」，為了避免鞋底的髒汙沾染到白色床單及棉被，不少飯店才開始有了放置一條額外長條布在床上的習慣。
貼文一出後在網路瘋傳，文化差異之大更讓許多台灣網友也被震撼「沒想過這塊布有用途耶，長知識了」、「沒什麼髒不髒的就是文化差異吧，看美劇電影就知道外國人進家門不脫鞋，早上才洗澡」、「原來是這樣的用途阿，以前都不知道是做啥的」、「還以為只是裝飾，原來還有這層用意」。（編輯：潘毅）