要紅包新招數？他開IG見「神秘符號」 網尷尬：無法理解
「恭喜發財，紅包拿來」是農曆新年期間常常能聽見的一句話；不過就有網友發現，竟然有人在社群上發出「神秘符號」向他人討紅包，貼文一出，網友超尷尬，直呼「無法理解」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 10:55:00
該名網友在社群平台《Dcard》上以「發限時要紅包？」為題發文，表示他最近在滑IG限時動態時，發現不少人都PO出「神秘符號」，原來是他們自己的帳戶QR Code，為的就是要討紅包，但這也讓他非常傻眼，「現在都流行把自己的帳戶QR Code放在限時上，跟大家要紅包嗎」？
貼文一出，網友超尷尬，「我覺得蠻不要臉的欸，很尷尬……」、「好像大家都流行這樣欸？ 我覺得這樣臉皮蠻厚的，我不會做這樣的事，好丟臉哈哈」、「認同，完全無法理解這種行為，看到身邊一堆朋友發，假裝沒看到滑掉」、「這個真的很好笑，要錢不會自己去賺嗎，很像在乞討」。
不過，也有人認為，「就是好笑啊，反正也只會被當廢文滑過」、「一年一次過新年這裡一堆人在嚴肅什麼，不爽看就把對方封鎖直接滑掉就好了啊，特別在這邊抱怨是在幹嘛啦，縱使在這邊罵一堆，想po的人一樣會貼啊」、「過年好玩而已，大家這麼嚴肅？」、「看到笑笑就好了啊，我沒什麼感覺欸」。（編輯：郭佩蓉）