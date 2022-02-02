北高電影院禁飲食！專家認為還不夠：這點未改善

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詹長權分析，在電影院內，主要目的還是看電影，飲食則是其次，所以才會禁止，不過若是要禁止飲食，「同樣等級風險的地方都要禁止」；而民眾到餐廳就是要去用餐，因此要取平衡，能改善通風就不用過度禁止。
詹長權建議，餐廳若要持續開放，應減少用餐人數，增加社交距離，像是日前桃園市實施內用座位數減半就是不錯的做法。此外，他強調，一定要保持通風，盡量少用冷氣或是中央空調，才能降低感染風險。
中華民國防疫協會理事長、中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時坦言，只禁止影廳內飲食是杯水車薪，還看似有點矛盾，但間接卻能限制人流，拉開社交距離，且超過八成民眾都有接種過疫苗，是很大的保障。
今中央流行疫情中心公布，國內新增53例新冠肺炎確定病例，分別為16例本土個案及37例境外移入，其中25例為航班落地採檢陽性；另確診個案中無新增死亡，並呼籲民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。