選秀挖到大明星！「他」因此爆紅　還獲TWICE她芳心交往

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Wanna One於2017年8月7至2018年12月31日期間活動，2019年初的解散演唱會門票，一張更炒到台幣57萬，魅力不容忽視；人氣成員姜丹尼爾更在SOLO活動時，爆出與TWICE志效交往，當時掀起熱烈討論，但戀情僅維持1年多分手收場。
因為Wanna One居高不下的人氣與成功，在團體解散後，不少電視台陸續推出各種類型的選秀節目、打造明星；而南韓最大音樂盛典《MAMA》2021年成功邀請成員再聚，除了賴冠霖以外的尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝舞台上重現代表曲《Energetic》、《Burn It Up》、《Beautiful》，歌迷回憶湧現、淚灑觀眾席。
除了PRODUCE系列選秀節目，還有更多廣為人知、打造不少優質名星的節目，包含《Girls Planet 999》；歌唱、饒舌類的《K-pop Star》、《Show Me The Money》等；各家經紀公司也會以生存實境的選秀模式培育下一代天團，包含「JYP娛樂」的《SIXTEEN》打造出TWICE、「YG娛樂」培育繼天團BIGBANG後的WINNER、iKON，都是從《WIN：Who is next？》、《MIX & MATCH》等生存實境秀出身，就連BTS公司「HYBE（舊稱：Big Hit娛樂）」也看準選秀市場，聯手CJ E&M製作選拔節目《I-LAND》，最終選出7名成員組團ENHYPEN出道。
南韓能辦到的，台灣也可以！王牌製作人詹仁雄繼製作《超級星光大道》、《菱格世代Dancing Diamond 52》等選秀節目後，睽違1年打造的《原子少年》即將問世，該選秀節目砸下1.2億元聚焦80位未來潛力偶像，將為台灣創造出無可替代的國際天團。
《原子少年》由陳嘉樺、周湯豪、謝坤達及田一德主持（擔任星際導師），共有80位參賽者，並分為八大行星組合，他們依照每個行星，個別成立風格各異的子團互相競逐，最終獲勝的子團將以5名成員成為冠軍團出道，並透過投票選拔人氣團出道。
《原子少年》跳脫韓國、中國大陸的選秀節目，將是台灣第一檔以「元宇宙」概念打造的男團選秀，不僅有自己的原創歌曲、播到第四集就要舉辦首場演唱會，節目甚至會發行專屬選手的遊戲、漫畫、NFT，讓粉絲可以擁有偶像的週邊商品，也以另一個身分與選手們在第二世界中接觸、互動。《原子少年》的投票已開始，詳情可「點此」查詢。
1/28至2/10前，每天20：00～23：00到beanfun!原子少年投票頁，可以多領3票，還有機會抽到beanfun!零用金
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