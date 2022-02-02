全聯為何初四「只開到下午5時」？店員揭真相：以前也是
知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，吸引相當多民眾前往消費。近日有網友分享全聯過年時段的營業時段公告，但就有人眼尖發現「初四為什麼到17：00？」隨即引起前店員揭開真相。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 16:19:50
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上貼出全聯過年期間的營業時間公告，從畫面中可發現，除夕和初四時營業時間只到下午5時，初一至初三營業至晚上9時，初五則恢復正常營業。公告最下方也提醒顧客，各店營業時間可能因疫情或其他因素彈性調整，依門市現場公告為主。
但照片曝光後，就引來網友們不解發問，「初四為什麼到1700，初一到初三到2100，初四有什麼特別不一樣的嗎？」、「好奇初四為什麼是營業至1700？」
問題一出，就引來曾在全聯工作的前店員解答，表示「初四通常都是尾牙！以前都是初四吃尾牙」、「員工吃春酒，固定在這天」、「公司春酒吃飯」。
事實上，據《三立新聞網》報導，全聯表示大年初四原本預定舉辦春酒，但今年受到新冠肺炎疫情影響，改以發放獎金方式取代，但因營業時段調整已提前公告，故維持原本公告的時間。（編輯：陳雅雲）