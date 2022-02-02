逛好市多「全靠老婆一張嘴」發大財！真相客跪了：不早說
知名美式賣場「好市多」其賣場內商品琳瑯滿目，且時常祭出多樣優惠，因而深受顧客們喜愛。對此，就有一名人夫逛好市多時，意外因為老婆一句話發大財，而掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 19:55:11｜2022-02-02 19:56:39
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示老婆近日拜託他快去買德國豬腳，表明用途是拿來拜拜的，甚至強調「現在豬腳減價要早點去！」但老婆的要求讓他十分疑惑，納悶詢問「拜拜為什麼一定要豬腳？」
老婆一聽隨即機智回答「豬腳補運阿，而且諸（豬）事大吉，主角（豬腳）就是我！這次過年威力彩加碼的中獎主角就是我們啦」。他明白後也搞笑直呼，「好吧，既然老婆這麼有信心，那我幫她挑這顆像金元寶的豬腳，她一定會很開心吧」。
貼文曝光後，引來不少網友留言，「沒中樂透那個骨頭剛好丟她」、「有夢最美」、「祝你們家中大獎」、「聽某嘴大富貴」、「樓主真傻⋯⋯單純只是想吃，找個理由讓你跑腿」、「老婆永遠是對的」、「不早說，我一定漏買了豬腳」。
原PO事後也分享後續，表示他買了不少刮刮樂回家，希望能真的像網友所說「某嘴大富貴（即「聽某喙，大富貴」，表示聽老婆的話，可以大富大貴）」。而玩完刮刮樂後，讓他真的賺了不少，大讚直呼「夠再買兩份豬腳，哈哈哈！」（編輯：陳雅雲）