蝦皮疑藏「暗黑入口」！女好奇點入後崩潰：清單壞掉了
現今網路購物服務相當發達，許多拍賣網站的搜尋引擎，會依據用戶的使用習慣來改變推播的商品清單，就有名女網友在使用知名購物平台蝦皮時，於清單中發現怪異商品，疑似在點入該商品後，該APP的列表開始出現各式獵奇商品，例如符咒、降頭等，讓她感到相當不舒服。
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 10:32:23
原PO於Dcard中發文，表示自己點入蝦皮商品清單中的「通往天國的鑰匙」後，推薦列表中的商品開始走向奇異的方向，大概都是符咒、降頭和情趣用品等類型，此類型商品的圖片風格皆非常強烈，讓她感到相當不舒服，且原PO朋友點入後也發生一模一樣的狀況，讓她直呼「這感覺很像什麼蝦皮暗網的入口」。
大批民眾留言說明自己有相同遭遇「我也是看完這篇文章去點蝦皮才發現有那些東西==好噁」、「我點開過，然後真的跳出相關奇怪的符咒什麼的，我那時候還跟朋友說好扯什麼都賣…」、「真的餒，難怪我想說我最近的推薦怎麼都是那些東西，有一次看到那個天國的鑰匙不小心點了，結果現在的推薦都是那些降頭、巫術什麼之類的很可怕的東西」。
而網友提供的解決方法是大量點其他種類的商品，嘗試把原本的推薦機制洗掉「我也點過 檢舉也沒用，我投訴給官方，官方：點其他的東西洗掉」、「我也有看到過，我還檢舉！！！還跟客服反應，可是都沒用，只能狂點別的來洗掉」。
此外，該商品「通往天國的鑰匙」的示意圖是將夾子插向插座的畫面，該動作相當危險，請務必注意自己與小孩不要做類似事情「我小時候也拿鐵絲去插過插座，只記得一陣疼痛，然後我就開始大哭，手上還長了個雞眼直到我幼稚園才不見，然而現在長大回想起來，我還是不知道為什麼我當時能活下來」、「我也玩過，直接拿夾子插到底，火光四射，整棟房子瞬間跳電」。 （編輯：李惠婷）