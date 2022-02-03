女生暗語「幫我看下」你懂嗎？男網友全看傻：第一次知道
男、女生之間因為部分生理構造不同，進而產生專屬於該性別才懂的語言，就有網友分享一句女生之間的暗語「你幫我看一下好嗎？」，大部分女性網友皆能立刻意會，而部分男性則摸不著頭緒「是看內褲痕嗎？」
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 11:02:58
原PO於Dcard中以「只有女生間才懂得的暗語？」為題貼了兩張圖，內容是女學生對另一名女學生說「我往前走，你幫我看看有沒有」，隨後若無其事地向前邁兩步，得到「沒有」的回覆後便安心地與朋友離去，而一旁的男生同學對此行為感到相當疑惑。
女網友看了秒答是「又愛又恨的月經」，此行為是想讓朋友確認月經是否有外流到褲子上，「我真的超常叫我朋友幫忙看」、「我會這樣做的情況是怕月經外漏」、「想我以前有次在走廊上直接叫我男生朋友幫看，他到現在都還記得這件事（因為他尷尬到不行…）」、「好好笑完全是我！！！男生真的不知道這個暗語嗎？」
許多男網友也證實了這則貼文「今天第一次知道」、「完全不知道」、「這篇出來後就看懂了」，而當有人說明確認到褲子真的沾到，會把外套脫下綁在腰上做應急處理，不明所以的男性恍然大悟「原來是這樣！我想說為什麼要綁的跟公園大媽一樣」，但也有不少男生相當機靈 ，立刻就懂此暗語的用意。 （編輯：李惠婷）