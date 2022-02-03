拜拜也要顧健康！20種廟口美食熱量曝光 「這款」竟超胖
農曆新春期間，有許多民眾都會到廟宇拜拜，以祈求新的一年能夠諸事順利又平安健康，在走春迎福的同時不少民眾也會順便大啖「廟口美食」，不過你知道嗎？其實這些小吃的熱量相當驚人，對此營養師高敏敏分享20種「常見廟口美食」的熱量，提醒大家過年食物都要注意「適量」，否則很快就會胖在身上！
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 20:23:56
營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》分享了「20種廟口吃貨熱量圖鑑」，前三名分別是牛肉麵（870大卡）、涼麵（653大卡）和珍珠奶茶（650大卡），另外，像是民眾平時就愛吃的鹽酥雞（600大卡）、大腸包小腸（582大卡）、蚵仔煎（516大卡）以及滷肉飯（500大卡）等，熱量也都在500大卡以上。
登上第一名的牛肉麵，一碗就含有高達870大卡，對此高敏敏建議改選清燉湯頭、牛腱肉部位以及粗麵條，因為紅燒湯頭添加的豆瓣醬就是「熱量來源」，而牛腱肉因為油脂較少、熱量較低，加上粗麵條，因為體積較大、吸附湯汁也較少，「千萬不要因為好吃就把湯喝光光，最可怕的熱量就是在湯裡！」。另外，看似份量不算多的臭豆腐，一份竟然也要530大卡！尤其大部分民眾都將臭豆腐搭配泡菜一起食用，高敏敏就表示這樣體內的「鈉含量」早已飆破一天人體所需攝取的量，很容易在隔一天引起水腫直接「倒長2kg」！
而排名最後的是深受大小朋友也都喜愛的蕃茄蜜餞糖葫蘆（100大卡），高敏敏特別指出別看它小小一支以為熱量不高，但其實這是「包著糖衣的水果」，民眾吃了之後就不能再喝含糖飲料，否則「一天糖分攝取會爆表的」。（編輯：陳珮瑜）
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