COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

拜拜也要顧健康！20種廟口美食熱量曝光　「這款」竟超胖

▲營養師高敏敏分享「20種廟口美食熱量圖鑑」，其中「牛肉麵」以870大卡位居第一名，另外「臭豆腐」與泡菜一起吃很容易「水腫變胖」。（示意圖／取自photoAC）
▲營養師高敏敏分享「20種廟口美食熱量圖鑑」，其中「牛肉麵」以870大卡位居第一名，另外「臭豆腐」與泡菜一起吃很容易「水腫變胖」。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-03 20:23:56

農曆新春期間，有許多民眾都會到廟宇拜拜，以祈求新的一年能夠諸事順利又平安健康，在走春迎福的同時不少民眾也會順便大啖「廟口美食」，不過你知道嗎？其實這些小吃的熱量相當驚人，對此營養師高敏敏分享20種「常見廟口美食」的熱量，提醒大家過年食物都要注意「適量」，否則很快就會胖在身上！

我是廣告 請繼續往下閱讀
營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》分享了「20種廟口吃貨熱量圖鑑」，前三名分別是牛肉麵（870大卡）、涼麵（653大卡）和珍珠奶茶（650大卡），另外，像是民眾平時就愛吃的鹽酥雞（600大卡）、大腸包小腸（582大卡）、蚵仔煎（516大卡）以及滷肉飯（500大卡）等，熱量也都在500大卡以上。

▲高敏敏整理出20種大家常吃的「廟口美食」熱量排行榜。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲高敏敏整理出20種大家常吃的「廟口美食」熱量排行榜。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
登上第一名的牛肉麵，一碗就含有高達870大卡，對此高敏敏建議改選清燉湯頭、牛腱肉部位以及粗麵條，因為紅燒湯頭添加的豆瓣醬就是「熱量來源」，而牛腱肉因為油脂較少、熱量較低，加上粗麵條，因為體積較大、吸附湯汁也較少，「千萬不要因為好吃就把湯喝光光，最可怕的熱量就是在湯裡！」。另外，看似份量不算多的臭豆腐，一份竟然也要530大卡！尤其大部分民眾都將臭豆腐搭配泡菜一起食用，高敏敏就表示這樣體內的「鈉含量」早已飆破一天人體所需攝取的量，很容易在隔一天引起水腫直接「倒長2kg」！

而排名最後的是深受大小朋友也都喜愛的蕃茄蜜餞糖葫蘆（100大卡），高敏敏特別指出別看它小小一支以為熱量不高，但其實這是「包著糖衣的水果」，民眾吃了之後就不能再喝含糖飲料，否則「一天糖分攝取會爆表的」。（編輯：陳珮瑜）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀