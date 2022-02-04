爽收親戚超厚紅包！她一開見「這張」當場翻臉：超沒水準
不少人都會在過年時發送紅包，裡頭的金錢不僅代表祝福，更是長輩、晚輩們的心意，不過就有網友指出，她的親戚今年難得包紅包，沒想到一打開竟是燃料費催繳單，讓全家十分傻眼、憤怒，誇張行徑也讓網友怒轟：「好傻眼⋯為什麼過年搞這種爛玩笑」、「有夠沒水準」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 12:20:00
該名網友在Dcard中貼文，她以「收到這種紅包」為題，表示親戚今年特地包給媽媽紅包，還說裡頭是禮券，沒想到打開竟是對方的汽機車燃料使用費催繳通知書，讓全家人都氣炸，「因為這位親戚很喜歡搞很多小動作，會直接在家裡的群組當著我媽的面把我哥講的很難聽」，每年過年也只有他會包單數紅包，讓人相當不能理解。
貼文一出，網友紛紛看傻留言，「這是想幹嘛⋯」、「第一次看到，好扯」、「這是要你繳費的意思嗎」、「你可以笑他連450都繳不出還被催繳」、「有夠沒水準」、「下次包兩張衛生紙回去」、「好傻眼⋯為什麼過年搞這種爛玩笑」、「就不要繳讓他過期加倍罰」、「支持下次原樣包回去，順便拒收新的」、「下次包整包對完沒中獎的發票給他，跟他說祝妳中獎」。
最後，原PO也在文末更新指出，那張確實是繳費過的收據，不過該名親戚包這張收據的行為同樣非常無聊，感覺是要跟原PO媽媽討錢，且今年包給晚輩的紅包又都是500元單數，讓她翻白眼直呼：「到底是什麼意思？」（編輯：賴禹妡）