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家門口遭整齊擺「4物品」！內行抖恐怖真相：得罪人了

▲一名網友家門口被擺了4樣意義不明的物品，且擺放位置異常整齊，讓人看了忍不住背脊發毛。（圖／翻攝自「爆廢公社」）
▲一名網友家門口被擺了4樣意義不明的物品，且擺放位置異常整齊，讓人看了忍不住背脊發毛。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

編輯中心/綜合報導

2022-02-04 13:25:00

近日恰逢農曆過年，家家戶戶都在貼春聯、求好彩頭，沒想到竟有一名網友家門口被擺了4樣意義不明的物品，且擺放位置異常整齊，讓人看了忍不住背脊發毛，貼文曝光後，也有網友嚴肅急勸原PO儘速處理：「刻意擺的，類似某種詛咒意義。」 

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該名網友2日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示一早發現家門口被不知名人士擺了4樣東西，包含橘子、雨傘、毛線及雨衣，「感覺很奇怪還擺放很整齊感覺都是新的」，讓他忍不住求助網友：「請問有人知道什麼含義嗎？」 

▲過年家門口驚現4物品！他嚇呆急問　內行曝暗黑真相：會衰。（圖／翻攝自「爆廢公社」）
▲原PO一早發現家門口被不知名人士擺了4樣東西，包含橘子、雨傘、毛線及雨衣。（圖／翻攝自「爆廢公社」）
貼文一出，網友紛紛留言猜測，「這應該是…失物招領」、「新手裝備！你剛登入對吧」、「新手大禮包，馬上你的平底鍋就可以吃雞了」、「看起來會觸發特殊任務」、「感覺毛毛的」、「洗摩托車，先把車廂東西清起來而已」、「覺得是忘記或是放錯家」。 

不過，也有網友建議原PO若非常在意，最好還是請專家幫忙解決，「刻意擺的，類似某種詛咒意義」、「一生散局，是不是有跟人結怨？最好還是去給老師解一下」、「吉散無醫、橘傘毛衣台語，是有仇人或得罪什麼人嗎」、「橘傘毛雨衣，吉散無好醫，得罪人了」。（編輯：賴禹妡） 

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